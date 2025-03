La GR Yaris Rally Cup pronta per la sua quinta edizione: in palio un montepremi di oltre 300.000 euro

Saranno ancora le strade del Campionato Italiano Assoluto Rally ad ambientare l’edizione 2025 del campionato monomarca promosso da Toyota Motor Italia attraverso il suo reparto corse TGR Italy e dedicato alla Toyota GR Yaris R1T 4X4.

Sei gli appuntamenti in programma con il “via” al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio e l’opportunità di conquistare punti nella gara “jolly”.

Un montepremi di assoluto rilievo, strutturato in premi gara e finali con la possibilità – per il vincitore della classifica assoluta – di partecipare alle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy 2026, per un totale che supera la soglia dei 300.000 euro. Tre le categorie previste: Assoluta, Under 25 e Promotion.

Ampia copertura mediatica garantita da SKY, con servizi dedicati ai protagonisti del campionato monomarca in ognuno dei sei appuntamenti in programma.

ROMA – Saranno ancora le strade del Campionato Italiano Assoluto Rally e le sei cifre del montepremi messo in palio a caratterizzare, nel panorama rallistico nazionale, la GR Yaris Rally Cup.

Il campionato monomarca, promosso da Toyota Motor Italia e giunto alla sua quinta edizione, sarà articolato su sei appuntamenti in programma, con l’accensione dei motori delle Toyota GR Yaris R1T 4X4 che avverrà sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, per poi proseguire con la disputa del Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), della Targa Florio (10-11 maggio), del Rally Due Valli (31 maggio-1 giugno), del Rally del Lazio (13-14 settembre) e del Rallye Sanremo (18-19 ottobre). A disposizione dei partecipanti anche una gara “jolly” che di fatto, garantirà un’ulteriore offerta ai protagonisti nei due mesi di pausa estiva, assegnando punteggio nell’ottica del raggiungimento di cinque risultati utili.

UN MONTEPREMI EXTRA-LARGE

Oltre 300.000 euro in palio

Molto ricco il montepremi destinato ai protagonisti della GR Yaris Rally Cup 2025, con la possibilità – per il vincitore della classifica assoluta – di partecipare alle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy nella stagione sportiva 2026. Una prospettiva allettante che alimenterà le ambizioni degli interpreti del campionato monomarca attraverso un montepremi di oltre 300.000 € tra premi in denaro e premi in valore, interessando le tre categorie previste: Assoluta, Under 25 e Promotion.

I premi gara – in denaro – saranno ripartiti nelle seguenti modalità ai primi cinque classificati dell’ “Assoluta”:

Alle classifiche Under 25 e Promotion saranno riservati € 6.000 per ognuna delle sei gare in programma, con € 1.500 assegnati al primo classificato, € 1.000 al secondo e € 500 al terzo, montepremi che interesserà entrambe le categorie. I premi finali vedranno assegnati € 5.000 al primo classificato e € 3.000 al secondo, riservati sia alla classifica Under 25 che a quella relativa al confronto “Promotion”.

La classifica assoluta, oltre a garantire al vincitore la partecipazione alle attività ufficiali TGR Italy 2026, vedrà premiato il secondo classificato con € 5.000 ed il terzo con € 3.000.

La GR Yaris Rally Cup 2025 conferma i punti cardine che hanno definito la sua affermazione nelle sue quattro precedenti edizioni, con la presenza in campo gara di un’area hospitality riservata e di ampia copertura mediatica garantita da SKY Sport, con servizi dedicati ai protagonisti del campionato monomarca in ognuno dei sei appuntamenti in programma.

Le iscrizioni alla GR Yaris Rally Cup 2025 sono aperte, con la possibilità – per coloro che formalizzeranno la loro partecipazione entro il 28 febbraio – di godere di una riduzione di 500,00 euro sulla tassa prevista.

La scheda di iscrizione sarà disponibile – su richiesta – inviando una mail all’indirizzo segreteria@t-racing.it.

Toyota Gazoo Racing Italy sarà presente, con un proprio stand, a Rally Racing Meeting, evento in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio negli ampi spazi della Fiera di Vicenza.

Nelle foto (free copyright): Thomas Paperini in azione nella GR Yaris Rally Cup 2024 e, con Andrea Gabelloni, vicino alla GR Yaris Rally2 con la quale affronterà il Campionato Italiano Assoluto Rally.

Com. Stam. + foto