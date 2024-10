La Guardia costiera italiana e l’accademia della marina mercantile a sostegno dell’amministrazione marittima ucraina

Dal 28 al 31 ottobre una delegazione dell’Amministrazione Marittima Ucraina sarà in visita a Genova per il meeting di apertura del progetto, finanziato dall’Unione Europea, denominato Institutional Support to the State Service for Maritime, Inland Waterway Transport and Shipping of Ukraine – Supporto istituzionale al Servizio statale per i trasporti marittimi, vie navigabili interne e navigazione marittima dell’Ucraina.

Il progetto è finalizzato a fornire supporto all’Ucraina nell’adeguamento delle norme agli standard europei ed internazionali nel settore del trasporto marittimo, colmando le eventuali carenze e fornendo una formazione di alto profilo e specializzazione al personale.

La Guardia Costiera Italiana e la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile hanno visto l’approvazione del programma di lavoro proposto, e conseguentemente siglato un accordo di “twinning” – gemellaggio con l’Amministrazione Marittima Ucraina della durata di 24 mesi che riguarderà gli aspetti di sicurezza della navigazione a 360 gradi, coinvolgendo ricerca e soccorso in mare, controllo del traffico, formazione del personale marittimo, controllo dello stato di approdo e requisiti dello stato di bandiera.

Il progetto sostiene la cooperazione tra l’Europa e l’Ucraina per la creazione di un sistema sostenibile e integrato di sicurezza marittima, per contribuire a ridurre i rischi di incidenti e disastri marittimi.

La scelta di Genova si deve, oltre all’importanza del porto, tra i primi del Mediterraneo, alla presenza del Centro di Formazione specialistica della Guardia Costiera “C.A. Antonio De Rubertis”, nonché della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, eccellenze nel campo della formazione marittima ed attivamente impegnate nel progetto.

In particolare, il Centro di formazione specialistica sicurezza della navigazione e trasporto marittimo “C.A. (CP) A. De Rubertis”, istituito nel 1996, ha come scopo principale quello di provvedere ad una adeguata preparazione agli Ufficiali ed ai Sottufficiali della Guardia Costiera operanti nel campo della sicurezza della navigazione e della security marittima e portuale, in aderenza alle normative nazionali ed internazionali.

Il Centro ha la propria sede all’interno della stazione marittima di Genova. La sua presenza a Genova è infatti correlata all’opportunità garantita da una vasta gamma di navi di diverso tonnellaggio e tipologia che scalano il porto, particolarmente indicate per le esigenze di formazione pratica. Questo scenario consente di poter offrire ai frequentatori dei numerosi moduli formativi somministrati un ambiente ottimale per facilitare l’apprendimento nelle materie di sicurezza della navigazione che vengono trattate.

