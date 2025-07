La Guerra svelata di Cassandra – Aletheia con Gaia Aprea la prima nazionale al Mythos Troina Festival

Troina. Il 29 luglio 2025, al Mythos Troina Festival, andrà in scena in prima nazionale lo spettacolo LA GUERRA SVELATA DI CASSANDRA – ALETHEIA, prodotto da Nutrimenti Terrestri e Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali in collaborazione con Mythos Troina Festival.

Si tratta di un testo creato attorno alla figura di Cassandra e carico di rimandi alla cronaca quotidiana, firmato dal giovane drammaturgo palermitano Salvatore Ventura. In scena, Gaia Aprea, attrice di indiscusso talento e carisma, che darà voce e corpo a Cassandra in un monologo teatrale originale, un flusso di coscienza “in bilico tra il presente incompiuto e la coscienza del passato che nulla insegna”.

L’autore – Salvatore Ventura – attraverso la sua scrittura “trova una chiave per tradire la realtà che lo circonda e nel luogo del teatro mette in pratica questo atto di tradimento, recuperando dalla memoria la natura umana, con i suoi gesti possibili e impossibili. La potenza della parola traccia uno svelamento che tende il filo della verità al punto tale da trasfigurarla, un pretesto per interrogarci sulla contemporaneità, cercando di scoprire insieme se il futuro ha un cuore antico”.

Alessio Pizzech, che cura nel minimo dettaglio la regia, fa emergere dal testo “le contraddizioni e le menzogne tutte maschili che il mito di Cassandra continua a far risuonare attraverso le epoche. Una lente d’ingrandimento per cercare luce nei tempi bui. Cassandra si pone in dialogo con il pubblico del presente, lo vuole scuotere dal silenzio per una verità che si possa opporre al pensiero dominante. Una Cassandra del 2025 che potremmo immaginare tra le strade bombardate di Kiev, le macerie di Gaza o in mezzo a uomini e donne in guerra. Testimone di un eterno destino di violenza che lega vincitori e vinti. Questa Cassandra è alla ricerca di un senso del proprio stare nel mondo e si ricongiungerà a quella sé stessa bambina, persa nei rumori di un conflitto familiare, nel disperato tentativo di compiere un atto catartico che tagli definitivamente con il perpetuarsi del sangue e della morte come unico orizzonte possibile”.

Il debutto de LA GUERRA SVELATA DI CASSANDRA – ALETHEIA è in programma per il 29 luglio 2025 con replica il 30 luglio al Mythos Troina Festival – direzione artistica di Luigi Tabita. Il 31 luglio 2025 sarà poi in scena al Teatro di Paglia di Patti per il Tindari Festival – direzione artistica di Mario Incudine – e il 2 agosto a San Gimignano per il Festival Orizzonti Verticali.

LA GUERRA SVELATA DI CASSANDRA – Aletheia di Salvatore Ventura, interpretato da Gaia Aprea con la regia di Alessio Pizzech, musiche di Dario Arcidiacono, contributi video di Andrea Montagnani, la voce di Enea è di Tommaso Garrè, il corpo di Enea è di Giovanni Boni, assistente alla regia Adriana Mangano, fonico Claudio La Rosa. Produzione Nutrimenti Terrestri e Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali in collaborazione con Mythos Troina Festival.

