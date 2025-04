La Inox Team Saranno Softball si rinforza con l’arrivo di Taylor Caudill e Neely Peterson

Si rinforza ulteriormente la Inox Team Saronno Softball che annuncia l’arrivo delle atlete statunitensi Taylor Caudill e Neely Peterson, entrambe provenienti dall’Australia dove hanno disputato con successo la stagione invernale.

Taylor Caudill è una lanciatrice, ha vinto il titolo del Sud Australia col Walkerville Softball Club chiudendo la finale per il campionato con 10 stike-out, oltre ad essere definita atleta dell’anno 2025. Negli Stati Uniti Taylor vanta numerosi successi e record sia a livello scolastico che universitario. Nel 2024 è stata Wilson/NFCA National Pitcher of the Week, Ford Boise State Athlete of the Week, con i suoi 551 strike-out detiene il record di eliminazioni della Boise State University.Neely Peterson è un catcher, ha vinto il titolo nazionale col South Australian Starz Softball Team.

Negli Stati Uniti ha giocato nella Cypress Creek High School, per poi passare nella NJCAA prima alla Colorado State University poi al Santa Fe College.

Lo scorso anno ha chiuso il percorso universitario alla Florida Gulf Coast University, un suo walk-off ha regalato alle FGCU Softball il 5° titolo dell’Atlantic SUN Conference della NCAA D1. Regional All-American Catcher/1B, NCAA D1 All-Conference Hitter with Power, Nelly Peterson è pronta per scendere in campo in serie A1.

Le atlete sono state accolte all’arrivo all’aeroporto di Malpensa dal capitano Alessandro Rotondo e dal consigliere Riccardo Franzosini.

Com. Stam. + foto