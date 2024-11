La Island Motorsport al gran finale di Magione

Presso l’autodromo umbro, teatro dell’epilogo stagionale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, impegno per il gentleman driver siciliano Roberto Chiaramonte Bordonaro (Renault Alpine A/110) e il suo inedito coequipier Michele Merendino, in lizza per il titolo tricolore di categoria

Magione (Pg) – Dopo una trasferta tribolata ma oltremodo redditizia vissuta a Monza, oltre un mese addietro, il gentleman driver siciliano Roberto Chiaramonte Bordonaro sarà al via del settimo nonché atto finale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA), in scena il prossimo fine settimana presso l’autodromo di Magione. Il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), alla guida dell’ammirata Renault Alpine A/110 di 2° Raggruppamento curata da Terrosi, si alternerà nell’abitacolo con il corregionale Michele Merendino, al rientro nella specialità dopo un lungo stop. Ad ogni modo, reduce dalle vittorie in classe GTS/1600 conseguite lo scorso giugno a Misano, a settembre a Imola e a ottobre a Monza, Bordonaro punterà a calare il poker per consolidare definitivamente la leadership di categoria e raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, ovvero, la conquista del titolo tricolore (già vinto peraltro nel 2021).

Andando al programma dell’appuntamento umbro, previsti tre turni di prove libere nella mattinata di sabato 16 novembre, seguiti nel pomeriggio da due sessioni di qualifiche ufficiali che delineeranno la griglia di partenza; l’indomani, invece, sarà la volta della gara nel consueto formato endurance, ma per l’occasione articolata sulla lunghezza di 120 minuti e trasmessa in diretta sul canale televisivo ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 Tivù Sat) e in streaming su www.acisport.it/it/aci-sport-tv e sul canale Facebook di ACI Sport TV, www.facebook.com/acisporttv.

Calendario Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2024

20/21 aprile – Vallelunga; 8/9 giugno – Pergusa; 22/23 giugno – Misano; 24/25 agosto – Mugello; 7/8 settembre – Imola; 5/6 ottobre – Monza; 16/17 novembre – Magione.

