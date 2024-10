La Island Motorsport al via della Monti Iblei

Nel Ragusano, impegno per gli alfieri Ciro Barbaccia (Stenger BMW) e Salvatore Vitale (Lancia Beta Montecarlo), in lizza nell’appuntamento finale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche

Chiaramonte Gulfi (Rg) – È scattato il conto alla rovescia in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), in vista dell’imminente impegno casalingo alla 67ª Monti Iblei, valida altresì quale ultimo atto stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche. Un appuntamento decisivo quello del prossimo fine settimana, che assegnerà i titoli regionali ancora in palio e che la scuderia presieduta da Eros Di Prima onorerà schierando al via due portacolori. Al rientro in terra natia dopo la netta vittoria conseguita a fine settembre alla cronoscalata calabrese Ponte Corace – Tiriolo, il “veterano” Ciro Barbaccia si affiderà alla potente Stenger motorizzata BMW per tentare l’ultimo assalto alla vetta del 4° Raggruppamento (già vinto peraltro nel 2023). Già sfortunato protagonista alla Coppa Nissena Historic, precedente round della serie isolana, archiviata anzitempo con un ritiro per problemi tecnici e con zero punti rimediati in classifica, il pilota-preparatore di Marineo sarà chiamato a disputare giocoforza una gara pressoché perfetta, per poter ambire al massimo risultato.

Sarà della partita, altresì, l’altro alfiere Salvatore Vitale. Reduce insieme a Barbaccia dalla trasferta settembrina in terra calabra, il gentleman driver comisano tornerà per l’occasione al volante della Lancia Beta Montecarlo di 3° Raggruppamento, già condotta alla Monte Erice lo scorso aprile. Andando al programma della competizione ragusana, si entrerà nel vivo sabato 12 ottobre con la disputa di due turni di ricognizione, lungo i 5300 metri del tracciato; l’indomani, semaforo verde per altrettante manche ufficiali che delineeranno la classifica finale.

CS