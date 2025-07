La Island Motorsport attesa a una sfida “CAPITALE”

Al via del prestigioso Rally Roma Capitale, appuntamento doppiamente valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i portacolori Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) e Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2)

Roma – Un contesto sportivo d’eccezione, dall’indubbio blasone e di respiro internazionale. Sarà questo e molto altro il 13° Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship (ERC) e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena il prossimo fine settimana. Un appuntamento fisso, oramai, per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che sarà rappresentata da due equipaggi portacolori al via.

Di certo, non mancheranno le motivazioni a Simone Campedelli. Già vincitore dell’edizione 2017, oltre ai tre “argenti” centrati nel 2024, nel 2022 e nel 2019, il talentuoso pilota romagnolo avrà voglia di rilanciarsi, dopo una prima parte di stagione segnata, paradossalmente, da ottime prestazioni ma avara di risultati. E ci proverà con l’immancabile Tania Canton al fianco e alla guida della Skoda Fabia RS dell’Orange1 Rally gommata Michelin e curata dal DreamOne Racing. Per l’occasione, inoltre, la vettura sfoggerà una suggestiva nonché inedita livrea di stampo ambientalista, atta a sensibilizzare sul cambiamento climatico.

Sarà della partita, altresì, e non potrebbe essere altrimenti, l’altro alfiere Fabio Angelucci. Sulle tecniche e selettive strade di casa, il driver romano punterà a consolidare la leadership nella categoria Over 55, dopo aver già inanellato quattro successi consecutivi. In coppia col valido navigatore messinese Massimo “Max” Cambria, al conduttore capitolino sarà affidata la Toyota GR Yaris Rally2 della Step Five Motorsport “calzata” Pirelli nonché “rivestita” di tutto punto per omaggiare la Alsco, che ha rinnovato anche nel corso del 2025 la partnership col sodalizio isolano.

Andando al programma dell’evento, i motori inizieranno a rombare venerdì 4 luglio con la disputa della Qualifying Stage e dello shakedown presso il comune di Fumone; dopodiché, in serata, si proseguirà con la cerimonia di partenza al Colosseo e la “spettacolare” prima prova speciale a Colle Oppio. Sabato e domenica, previste altre 12 frazioni cronometrate per un totale di 207,82 chilometri, escludendo i trasferimenti. Infine, il palco d’arrivo sarà allestito in Corso Italia, a Fiuggi.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 9/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 30/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Com. Stam. + foto