La Island Motorsport brilla al Rally Monti Sicani

Nell’Agrigentino, teatro dell’appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally, i portacolori Barreca-Marin (Peugeot 208 Rally4) si piazzano nella top ten tra le vetture moderne

Gli altri alfieri Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 SC) si aggiudicano la gara riservata alle auto storiche Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima assegnata la Coppa Scuderie

Cammarata (Ag), 10 marzo 2025 – Un primo impegno in terra natia dai risvolti, decisamente, positivi per gli equipaggi “fregiati” Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). Il sodalizio isolano, infatti, si è distinto al 1° Rally Monti Sicani, andato in scena nell’Agrigentino lo scorso fine settimana e valido quale apertura stagionale del Campionato Siciliano Rally. Procedendo con ordine, tra le “moderne” il consolidato e valido binomio formato da Giovanni Barreca e Marco Marin, su Peugeot 208 Rally4, ha concluso nella top ten inserendosi in settima posizione assoluta; un risultato che gli è valso, altresì, il primato in classe R2, tenendo botta nonostante i rischi corsi per una toccata sull’anteriore sinistro.

Andando all’“Historic”, competizione riservata alle sempre affascinanti vetture d’antan, la Island ha fatto sua la Coppa Scuderie, grazie ai piazzamenti ottenuti dai propri portacolori. A partire dagli indiscussi protagonisti della due giorni agonistico-sportiva, ovvero, i vincitori Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, a bordo della Porsche 911 SC di 3° Raggruppamento. L’affiatato duo corleonese ha costruito il successo nella seconda e ultima tappa domenicale disputando una gara in crescendo, dopo un prologo vissuto in sordina per problemi accusati al cambio, ma di fatto successivamente risolti. Scorrendo la “generale”, da evidenziare il quarto miglior riscontro cronometrico e l’argento nel “Quarto” per i “veterani” Totò Parisi e Pai Riggio, su Fiat Uno Turbo. Seguiti da Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE), affiancato per l’occasione da Erminia Rizzo, salito sul secondo gradino del podio del “Terzo”. In evidenza, altresì, Vincenzo Lo Presti (Bmw 2002 Ti) e Alessandro Catania, leader del 1° Raggruppamento.

Proseguendo nell’ordine con Marco Busetta e Matteo Gagliano, su Peugeot 309 GTI, insigniti del bronzo nel “Quarto”, davanti a Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) che, in coppia con Vincenzo Giambertoni, si è imposto nella “N/J2/2500” pur rimasto privo della seconda marcia, ma in grado di concludere al traguardo grazie all’intervento risolutivo di Liborio Ciacio. Bene anche Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) e Fabrizio Fici; a loro la piazza d’onore nel 2° Raggruppamento seguiti, nella medesima categoria, dalla Lancia Fulvia HF dei compagni di squadra Filippo Basile e Sandro Failla. Da menzionare, infine, i fratelli Luigi e Giovanni Marino con la sempre scattante A/112 Abarth; per loro, un bronzo nel “Terzo”.

Classifica finale 1° Rally Monti Sicani

1. Mingoia-Longo (Skoda Fabia Evo Rally2) in 33’39”4; 2. Di Giorgio-Rappa (Skoda Fabia RS Rally2) a 6”2; 3. Agrò-Marino (Skoda Fabia Rally2) a 37”; 4. Brusca-Midulla (Peugeot 106 Rally) a 2’03”6; 5. Cigno-Antinoro (Peugeot 208 Rally4) a 2’58”8; 6. Morreale-Scolaro (Renault Clio Williams) a 4’14”1; 7. Barreca-Marin (Peugeot 208 Rally4/R2) a 4’21”2; 8. Balistreri-Avenia (Renault Clio) a 4’37”6; 9. Montana-Capodicasa (Citroen Saxo) a 4’47”5; 10. Fantauzzo-Alfano (Renault Clio RS) a 5’12”3.

Classifica finale 1° Historic Rally Monti Sicani

1. Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 SC) in 39’26”8; 2. Piparo-Pitruzzella (Porsche 911 Carrera RS) a 7”3; 3. Adragna-Saladino (Peugeot 205 GTI) a 35”5; 4. Parisi-Riggio (Fiat Uno Turbo) a 36”6; 5. Labianca-Rizzo (Opel Kadett GSI) a 52”8; 6. Lo Presti-Catania (BMW 2002 TI) a 2’32”7; 7. La Greca-Polizzotto (Fiat Cinquecento Kit) a 2’45”6; 8. Busetta-Gagliano (Peugeot 309 GTI) a 4’54”1; 9. Garajo-Giambertoni (Renault 5 GT Turbo) a 7’21”3; 10. Cinque-Fici (Fiat 128 Rally) a 7’38”7.

Com. Stam. + foto