La Island Motorsport impegnata tra Puglia e Sicilia

Sugli sterrati del Salento, teatro della Fiorio Cup, schierato al via il ritrovato portacolori, seppur occasionalmente, Andrea Aghini (Toyota GR Yaris Rally2) Gli altri alfieri Salvatore Vitale (Renault Twingo) e Angelo Cinque (Fiat 128 Rally), invece, in lizza allo Slalom Babbaurra Caltanissetta

Ceglie Messapica (Br) – Dagli sterrati del Salento all’asfalto del Nisseno. Un prossimo fine settimana agonistico su due fronti per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, seppur occasionalmente, riaffiderà i propri colori al pluricampione Andrea Aghini, al via della quinta edizione della Fiorio Cup, spettacolare manifestazione a vocazione rallistica ideata dalla Rally University, la scuola di pilotaggio guidata da Alex Fiorio con a fianco Alex Bruschetta, in scena presso la Masseria Camarda, nel Brindisino.

Al pilota toscano, già alfiere del sodalizio siculo nel 2006 e nel 2011, saranno conferiti i “galloni” di capitano del Team Italia (composto, altresì, da Andrea Mabellini, Tamara Molinaro e Giovani Trentin) pronto alla disfida con il Team Europe (Francois Delecour, Pierre-Louis Loubet, Jan Solans Baldó e Sarah Rumeau). I componenti di entrambe le squadre, dopo le ricognizioni di sabato 25 ottobre e la cerimonia di apertura in Piazza Plebiscito, a Ceglie Messapica, l’indomani si alterneranno al volante delle Toyota GR Yaris Rally2 della Delta Rally per affrontare quattro prove speciali, di 4,2 chilometri ciascuna.

Dalla Puglia alla Sicilia, in lizza al 4° Slalom Babbaurra Caltanissetta, penultimo round della Coppa 5^ zona di specialità. Saranno due i conduttori della Island chiamati, domenica 26 ottobre, al confronto tra i birilli, lungo un percorso di 2590 metri ricavato su un tratto della SS 122. Tra le vetture moderne, da sottolineare il rientro di Salvatore Vitale tra le “Racing Start Plus”, a bordo della Renault Twingo. Sarà della partita, altresì, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) ma nel Gruppo Autostoriche.

