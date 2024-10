La Island Motorsport in forze al 1° Rally Valle del Belice

Sugli asfalti del Trapanese, ben 12 gli equipaggi schierati al via dalla scuderia presieduta da Eros Di Prima nell’epilogo stagionale di un avvincente Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

Partanna (Tp) – Dopo i fasti celebrati al “Sanremo”, la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà chiamata all’ennesimo impegno stagionale, per l’occasione in terra natia. Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, onorerà l’edizione inaugurale del Rally Storico Valle del Belice, in programma il prossimo fine settimana, schierando al via ben 12 equipaggi, tutti in lizza nella gara riservata alle auto storiche e valida quale ultimo atto stagionale Campionato Siciliano Rally di specialità che assegnerà i rimanenti titoli in palio.

Uno schieramento che, tanto per cominciare, vedrà il rientro del portacolori Antonio Di Lorenzo, dopo una pausa di tre mesi per impegni professionali. L’avvocato corleonese, navigato dal concittadino Francesco Cardella, a bordo della Porsche 911 SC, tenterà di certo di scolpire per primo il proprio nome nell’albo d’oro della competizione trapanese anche per puntare alla vetta del 3° Raggruppamento. Vertice della classifica del “Regionale”, attualmente occupato dal compagno di squadra Luigi Marino (A/112 Abarth) che, in coppia col fratello Giovanni, farà di tutto per consolidarla e chiudere la pratica definitivamente. Nella medesima categoria, scorrendo la graduatoria, vorranno dire la loro, altresì, gli altri alfieri Antonino Di Lorenzo (Alfa Romeo Alfasud TI), con Alfredo Gippetto nell’abitacolo, e Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE), per la prima volta coadiuvato alle note da Erminia Rizzo. Saranno della partita, inoltre, i sempre competitivi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo, su BMW M3, oltre Salvatore Battaglia e “BEAR” con la BMW 635 CSI.

Ci saranno tutti i presupposti per ulteriori duelli decisivi in “famiglia” anche nel 2° Raggruppamento, capitanato da Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé) che, con Giuseppe Lusco, dovrà guardarsi da Giampiero Spinnato (Porsche 911 Carrera RS), con Fabio Mellina, già vincitore del “Tindari” nel settembre scorso e portatosi a soli due punti di distanza. Il ruolo di terzi “incomodi” potrebbe toccare agli attesi fratelli Giosuè e Fabio Rizzuto, con l’altra Porsche 911 Carrera RS. Nel “Quarto”, infine, il vice-presidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo), con Vincenzo Giambertoni, vorrebbe concludere in bellezza una stagione che gli ha già consegnato (dopo il “Tindari”) la vittoria nel Trofeo Rally 4^ zona. Ai nastri di partenza, altresì, Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari e Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI) con Giuseppe Amato.

L’evento sportivo scatterà sabato 26 ottobre con la disputa della prima prova speciale Gibellina seguita, l’indomani, da altre nove frazioni cronometrate per un totale di 60,94 chilometri (trasferimenti esclusi). Partenza e arrivo in programma presso il comune di Partanna.

Classifica Campionato Siciliano Rally Auto Storiche (dopo 5 gare)

1° Raggruppamento: 1. Lillo Oliva punti 31,5; 2. Pollara 18,25; 3. Avara 0,75.

2° Raggruppamento: 1. Vincenzo Lo Presti punti 43,5; 2. Spinnato 41,5; 3. Ricevuti 31,75; 4. Mannino 27,75; 5. Cinque 18,5.

3° Raggruppamento: 1. Luigi Marino punti 37,5; 2. Di Lorenzo 30,75; 3. Di Lorenzo (Antonino) 30,5; 4. Labianca 29,5; 5. Modica 27,75.

