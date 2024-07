La Island Motorsport in forze al Rally di Caltanissetta

Sugli asfalti del Nisseno, teatro della gara valida per la Coppa ACI Sport di zona e per il Campionato Siciliano Rally, la scuderia presieduta da Eros Di Prima schiera al via ben 12 equipaggi portacolori tra moderne e storiche

Caltanissetta – Ennesimo fronte stagionale, per l’occasione in terra natia. Si scaldano i motori in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), difatti, in vista del rinnovato 22° Rally di Caltanissetta, quarto appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona e valido altresì per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, in scena nell’imminente fine settimana. La scuderia isolana onorerà l’impegno schierando al via ben 12 equipaggi portacolori. Tanto per cominciare, saranno due i binomi tra le “moderne”. Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Marco Marin andranno a caccia di punti pesanti per risalire la china in classe R2. In evidenza, il rientro nella specialità dello “scalatore” locale Rino Giancani (MG Rover ZR) che, affiancato dal giovane esordiente Francesco Manicotto, tornerà a disputare la gara di casa dopo 11 anni di assenza.

Passando al confronto della serie regionale riservato alle vetture d’antan, ovvero, l’8° Historic Rally di Caltanissetta, sarà ben più corposo lo schieramento messo in campo dalla Island. Nel 3° Raggruppamento, riflettori puntati sul rientrante Antonio Di Lorenzo, dopo quasi tre mesi di stop. L’esperto pilota corleonese (Porsche 911 RS), sempre in coppia col fido Franco Cardella, punterà a riscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, già vinta nel 2016 e nel 2017. Ma dovrà vedersela con l’altrettanto talentuoso compagno di squadra Pierluigi Fullone (Bmw M3) che, navigato dal “patron” Eros Di Prima, sarà in lizza nel 4° Raggruppamento. Analoga categoria per Fulvio Garajo e Vincenzo Giambertoni, chiamati a testare le recenti modifiche apportate alla Renault 5 Gt Turbo, prima di affrontare a fine settembre il Tindari Rally, epilogo determinante per la conquista del “Quarto” nel Trofeo Rally 4^ zona 2024. Saranno della partita, altresì, Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) con Salvatore Portera, e Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari. Tornando al “Terzo”, occhio ai competitivi Cosimo Labianca (Opel Kadett Gte) e Alberto Giambruno, attualmente leader assoluti del TRZ, e agli affiatati fratelli Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth. Vorranno lasciare il segno, altresì, “Bear” (Volkswagen Golf Gti) e Angelo De Salvo. Così come nel 2° Raggruppamento, per concludere, vorranno dire la loro Antonino Di Lorenzo (Alfa Romeo Alfasud TI) con Alfredo Gippetto e Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé) con Erminia Rizzo.

La competizione nissena scatterà sabato 13 luglio per terminare l’indomani. Saranno nove le prove speciali in programma, articolate su 61,5 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti.

Di Lorenzo-Cardella (Rally Valle del Sosio Historic 2024_ph. Di Vincenzo)

Com. Stam. + foto