La Island Motorsport in forze al Rally Valle del Sosio

Ben 23, in totale, gli equipaggi della scuderia isolana schierati al via dell’atteso duplice appuntamento d’apertura della Coppa Aci Sport 9^ zona per auto moderne e del Trofeo di 4^ zona riservato alle vetture storiche

Chiusa Sclafani (Pa) – Grandi manovre in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) in vista del partecipato Rally Valle del Sosio, in programma il prossimo fine settimana nell’hinterland palermitano. La scuderia presieduta da Eros Di Prima, infatti, punterà a recitare il ruolo di protagonista schierando al via ben 23 equipaggi sotto le proprie insegne. Entrando nel dettaglio del confronto dedicato alle vetture moderne, giunto alla diciottesima edizione nonché appuntamento inaugurale della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), occhio al poliedrico Fabrizio La Rocca (Peugeot 308 Gti Racing Start) in coppia con Claudio Palermo, e a Salvatore Vitale (Renault Twingo Rally4), con Vincenzo Mannina.

Decisamente più cospicuo, invece, lo schieramento messo in campo dal sodalizio isolano nell’ambito del 9° Rally Valle del Sosio Historic riservato alle auto d’antan, round d’apertura del Trofeo 4^ zona (TRZ). Scorrendo l’elenco, infatti, riflettori puntati sui vincitori della passata edizione Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, su Porsche 911 Sc di 3° Raggruppamento, nonché reduci dal successo già conseguito quasi un mese addietro al 1° Historic Rally Monti Sicani. L’affiatato binomio corleonese dovrà però guardarsi dagli altrettanto competitivi compagni di squadra in lizza nel 2° Raggruppamento, ovvero, Giuseppe Termine (Porsche 911 Carrera RS), navigato da Sergio Musso, e i fratelli Giosuè e Fabio Rizzuto, sempre su Porsche 911 Carrera RS. Altri obiettivi ma non meno ambiziosi per Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) che, dopo essersi fregiato del titolo TRZ di 4° Raggruppamento nella passata stagione, punterà a raccogliere i primi punti per provare a ripetersi anche nel 2025, sempre affiancato da Vincenzo Giambertoni. Nella medesima divisione, primo impegno in terra natia per Angelo Diana (BMW M3), con Giuseppe Di Salvo, dopo una più che positiva gara test svolta al “Vallate Aretine” ai primi di marzo. Attesa e curiosità, altresì, per i veterani “Gordon” e Totò Cicero che porteranno al debutto la Ford Sierra Cosworth. Saranno della partita, inoltre, Salvatore Parisi e Pai Riggio, su Fiat Uno Turbo, Fioravante e Graziano Totisco con l’Opel Manta 200, Eugenio Colonna Romano e Dario Di Salvo, a bordo della Fiat Ritmo 130 Abarth, per chiudere con Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella. Tornando al “Terzo”, da menzionare Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE) con Erminia Rizzo, Giampiero Spinnato e Fabio Mellina con l’ammirata Fiat X1/9, Rosario e Alfredo Altopiano, su Opel Ascona 400, Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth, Salvatore Battaglia (Bmw 635) con “Kowalski”, Giuseppe e Gianmarco Amato, su Opel Kadett GTE, e “Bear” (Volkswagen Golf GTI) con Angelo De Salvo. Nel “Secondo”, ranghi completati da Vincenzo Lo Presti (Bmw 2002 TI) con Alessandro Catania, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) con Fabrizio Fici, e Italo Ricevuti (Bmw 2002 TII) con Monica Catalano. Nel neo istituito Gruppo Classiche, aperto ai modelli prodotti tra il 1993 e il 2000, infine, si cimenterà il pilota-preparatore Giuseppe Cacciatore (Renault Clio Williams), con Salvatore Festosi.

L’evento sportivo aprirà i battenti sabato 5 aprile con lo shakedown; entrando nel vivo l’indomani con la disputa di nove prove speciali, articolate su 62,79 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi). La partenza sarà fissata a Palazzo Adriano, nella stessa piazza già set delle riprese del celebre film Nuovo Cinema Paradiso, il palco d’arrivo, invece, sarà allestito presso piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani, fulcro dell’intera competizione.

Calendario Coppa Rally ACI Sport 9^ zona 2025

18° Rally Valle del Sosio (6/04); Targa Florio Rally (10/05); 25° Rally dei Nebrodi (1/06); 23° Rally di Caltanissetta (29/06); 10° Tindari Rally (21/09); 4° Rally di Taormina (19/10).

Calendario Trofeo Rally Auto Storiche 4^ zona 2025

9° Rally Valle del Sosio Historic (6/04); Targa Florio Historic Rally (10/05); 7° Rally Storico del Salento (24/05); 10° Historic Tindari Rally (21/09).

