La Island Motorsport in trionfo al Rally Internazionale Casentino

Gara test dai risvolti estremamente positivi per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), vincitori del round doppiamente valido per l’International Rally Cup e la Mitropa Cup, seppur al debutto sui selettivi asfalti dell’Aretino e in vista del rientro nel CIAR Sparco

Bibbiena (Ar) – Seppur al debutto sui selettivi asfalti dell’Aretino, Simone Campedelli si è nettamente aggiudicato il 44° Rally Internazionale Casentino, doppiamente valido per l’International Rally Cup e per la Mitropa Rally Cup, andato in scena nel fine settimana appena trascorso. Presentatosi al via al volante della Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli e affiancato dalla compagna Tania Canton, il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) ha dominato la due giorni toscana imponendosi in sei delle otto prove speciali in programma, passando al comando sin dalla prima tappa del venerdì per incrementare, l’indomani, il vantaggio sui diretti inseguitori prima di giungere al traguardo presso il comune di Bibbiena.

«Una trasferta più impegnativa del previsto. Ho dovuto spingere molto. D’altronde mi son dovuto confrontare con avversari estremamente validi, lungo un tracciato per me del tutto inedito» – ha commentato all’arrivo un più che soddisfatto Campedelli – «Mi ha colpito molto la risposta del pubblico: numeroso, entusiasta, appassionato, sembrava di vivere un rally d’altri tempi. Al di là del risultato, abbiamo registrato ottimi riscontri da parte della vettura e per questo ringrazio il team. Di concerto con Tania, abbiamo apportato una piccola modifica al set-up, prima di affrontare gli ultimi quasi 30 chilometri in notturna dell’iconica “Talla”. Un intervento che ha, decisamente, pagato in termini di prestazione. Ora testa a Roma».

Un weekend, dunque, decisamente positivo per il talentuoso pilota romagnolo, reduce da una proficua gara test per prepararsi al meglio in vista del rientro nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (dove attualmente ricopre la seconda piazza in classifica), in occasione del prestigioso Rally Roma Capitale, in scena dal 26 al 28 luglio prossimi.

Classifica finale 44° Rally Internazionale Casentino

1. Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) in 1h04’10”; 2. Albertini – Fappani (Skoda Fabia RS Rally2) a 26”2; 3. Andolfi – Fenoli (Skoda Fabia Rally2) a 27”1; 4. Avbelj – Andrejka (Skoda Fabia Rally2) a 32”7; 5. Re – Vozzo (Volkswagen Polo Rally2) a 37”; 6. Michelini – Angilletta (Skoda Fabia RS Rally2) a 40”; 7. Cresci – Ciabatti (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’02”4; 8. Tosi – Del Barba (Skoda Fabia Rally2) a 1’03”4; 9. Bravi – Spangaro (Hyundai i20 Rally2) a 1’07”; 10. Razzini – Zanni (Skoda Fabia Rally2) a 1’09”4.

