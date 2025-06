La Island Motorsport lascia il segno nell’agrigentino

Il portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) svetta agevolmente tra le auto storiche al termine dell’Autoslalom “Miniera Cozzo Disi”, valido per la Coppa 5^ zona e per il Campionato Siciliano di specialità

Casteltermini (Ag) – In quel di Casteltermini, teatro del 4° Autoslalom “Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone”, appuntamento agonistico doppiamente valido per la Coppa 5^ zona eper il Campionato Regionale di specialità andato in scena lo scorso fine settimana, la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) ha incamerato l’ennesimo successo stagionale. Il portacolori Ciro Barbaccia, in lizza con la potente Paganucci motorizzata BMW, infatti, si è imposto agevolmente nel Gruppo Auto Storiche. Per l’esperto pilota-preparatore di Marineo, chiamato alla prima uscita targata 2025, è stato sufficiente disputare la sola prima manche delle tre in programma, per portare a casa il massimo risultato.

«La trasferta nell’Agrigentino, è nata con lo scopo di testare la Paganucci. Vettura rimasta inutilizzata per ben due anni» – ha spiegato Barbaccia – «Il mezzo ha risposto alla perfezione, nonostante il lungo stop, il mio fisico un po’ meno. Subito dopo la disputa della prima frazione di gara, infatti, ho accusato un forte calo di pressione dovuto al caldo soffocante. Così, una volta ristabilitomi e con i valori rientrati nella norma, ho tolto casco e tuta per chiuderla lì definitivamente. Non c’erano le condizioni per proseguire, ma tant’è».

Epilogo decisamente positivo, sotto ogni aspetto, in vista degli impegni futuri.

Classifica finale 4° Autoslalom “Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone”

1. Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) punti 183,89; 2. Milioto (Peugeot 205 Rally) a 9,06; 3. Licata (Fiat X1/9) a 10,68; 4. Mineo (Peugeot 205 Rally) a 23,94; 5. Farina (Peugeot 306) a 25,82; 6. Spinelli (Alfa Romeo Giulietta SZ) a 37,29.

Com. Stam. + foto