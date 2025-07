La Island Motorsport nella top ten del Rally Roma Capitale

Al termine di una due giorni agonistica estremamente impegnativa, i portacolori Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2), in virtù di un’ottima prestazione, chiudono sesti assoluti nell’appuntamento doppiamente valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Fiuggi (Fr), 7 luglio 2025 – Rispettando una tradizione, oramai, consolidata, il 13° Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship (ERC) e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), andato in scena lo scorso fine settimana, si è dimostrato ostico ed estremamente selettivo, con un caldo asfissiante a farla da padrone. In tale impegnativo contesto, Simone Campedelli ha fatto il suo concludendo sesto assoluto e quarto tra i contendenti della massima serie tricolore, una volta completati gli oltre 200 chilometri di tratti cronometrati. Dopo aver riscontrato qualche difficoltà nella prima tappa del sabato, il talentuoso portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), con l’immancabile Tania Canton al fianco e al volante della Skoda Fabia RS dell’Orange1 Rally gommata Michelin e curata dal DreamOne Racing, ha affrontato la seconda e ultima giornata di gara sfoderando una performance in crescendo, tanto da siglare due scratch in altrettante prove speciali, ovvero, sui due passaggi della “Guarcino-Altipiani”. Il tutto, a bordo di una vettura che, per l’occasione, ha sfoggiato una suggestiva livrea di stampo ambientalista, atta a sensibilizzare sul cambiamento climatico.

«Sempre bello essere a Roma. Indubbiamente, tra le mie gare preferite» – ha commentato Campedelli all’arrivo – «Poco soddisfatti del risultato, molto, invece, della prestazione in sé. Il confronto è stato tiratissimo. Basti pensare che i primi sei equipaggi, quindi noi compresi, sono racchiusi in soli 16 secondi. Aspetto positivo e per nulla secondario che ci fornisce ulteriori motivazioni per affrontare l’ultima parte di stagione e per capire dove e quanto possiamo migliorare».

Calato il sipario sull’evento capitolino, il CIAR, dopo la pausa agostana, riaprirà i battenti a metà settembre con la disputa del penultimo nonché inedito round, con base a Cassino: il Rally del Lazio, prossimo a celebrare l’ottava edizione.

Classifica finale 13° Rally di Roma Capitale

1. Basso-Granai (Skoda Fabia RS Rally2) in 2h04’11”2; 2. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2) a 3”8; 3. Marczyk-Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) a 7”4; 4. Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia RS Rally2) a 10”1; 5. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) a 14”2; 6. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 16”1; 7. Llarena-Fernandez (Toyota GR Yaris Rally2) a 35”; 8. Ostberg-Eriksen (Citroen C3 Rally2) a 41”8; 9. Avbelj-De Guio (Skoda Fabia RS Rally2) a 49”6; 10. Stritesky-Krajca (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’19”4.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 9/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 30/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

