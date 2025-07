La Island Motorsport sugli scudi al Rally di Roma Capitale

Sugli ostici asfalti casalinghi, teatro dell’appuntamento doppiamente valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il portacolori romano Fabio Angelucci (Toyota GR Yaris Rally2), affiancato dal messinese Massimo Cambria, inanella il quarto successo consecutivo tra gli “Over 55” nella massima serie tricolore

Fiuggi (Fr), 8 luglio 2025 – Tra quanti, reduci dall’impegnativo nonché blasonato 13° Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship (ERC) e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), hanno recitato il ruolo di protagonisti, va indubbiamente annoverato anche il pilota romano Fabio Angelucci. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), sulle tecniche e altamente selettive strade di casa ha, difatti, inanellato il quarto successo di fila tra gli “Over 55”, in altrettante gare sin qui disputate, chiudendo altresì settimo tra i contendenti in lizza nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP). Presentatosi al via in coppia con l’esperto navigatore messinese Massimo “Max” Cambria e al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli, il driver capitolino è partito lancia in resta prima di essere rallentato da una foratura allo pneumatico anteriore sinistro rimediata nel corso della sesta prova speciale (secondo passaggio della lunga “Torre di Cicerone) delle 13 in programma. Un episodio che, verificatosi sul finire della prima tappa del sabato, ha giocoforza rimodulato la strategia per l’indomani.

«Nonostante la bucatura e il gran tempo perso, a fine giornata siamo riusciti a mantenere tanto la leadership di categoria quanto un cospicuo vantaggio sui nostri diretti avversari. Così, la domenica siamo ripartiti più accorti, limitandoci ad amministrare fino alla bandiera a scacchi» – ha sottolineato Angelucci – «A quel punto non avrebbe avuto alcun senso forzare il ritmo e incorrere in inutili rischi. Ad ogni modo, abbiamo compiuto un ulteriore e fondamentale passo per il raggiungimento del nostro obiettivo stagionale: riconquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa ACI Sport Over 55. All’appello, infatti, manca solo una manciata di punti».

Archiviato un contesto sportivo d’eccezione, tutto rimandato quindi al prossimo impegno dopo la pausa estiva: ancora da definire la partecipazione a uno tra il Rally del Lazio e il “Sanremo”.

Classifica CIAR Sparco – Over 55 (dopo cinque gare)

1. Fabio Angelucci punti 75; 2. Ceccato 47; 3. Gobbin 45; 4. Maurino 28,5; 5. Porro 18; 6. “Linos” 15; 7. Marcucci, Stizzoli, Vara 12; 10. Simonetti, Zamperini 10.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 9/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 30/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Com. Stam. + foto