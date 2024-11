La Island Motorsport torna alla Giarre-Montesalice-Milo

Al via della cronoscalata etnea riproposta dopo il rinvio estivo per la copiosa “pioggia” di cenere vulcanica, i portacolori Rino Giancani (Mini Cooper S) in lizza tra le vetture moderne del Campionato Italiano Velocità Montagna nonché Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW) e Salvatore Vitale (GI.PI. Ford) impegnati nell’epilogo stagionale della serie siciliana riservata alle auto storiche

Giarre (Ct) – Impegno casalingo in vista per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, infatti, il prossimo fine settimana sarà ai nastri di partenza della 25ª cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, in programma nel Catanese, dopo il rinvio a luglio per la copiosa “pioggia” di cenere vulcanica. Tra i portacolori in lizza nel confronto valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), da registrare la presenza di Rino Giancani. Reduce dal recente Slalom di Babbaura di domenica scorsa, ideale occasione per disputare una gara test, lo “scalatore” nisseno si presenterà nuovamente al via del Gruppo Racing Start Plus alla guida della Mini Cooper S acquistata pochi mesi addietro.

Nell’ambito del quinto nonché ultimo appuntamento stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche, invece, particolare attenzione rivolta all’altro alfiere Ciro Barbaccia, al volante dell’Osella PA9/90 motorizzata BMW di 4° Raggruppamento. Già vincitore delle due ultime edizioni della cronoscalata etnea riservata ai modelli d’antan, il pilota-preparatore di Marineo si giocherà il tutto per tutto in questo avvincente e incerto epilogo di stagione nel tentativo di bissare il titolo regionale di specialità ancora in palio (già conquistato, peraltro, nel 2023). Alle pendici orientali dell’Etna farà capolino, altresì, il gentleman driver comisano Salvatore Vitale, su GI.PI. Ford di 3° Raggruppamento. La competizione entrerà nel vivo sabato 9 novembre con la disputa di due turni di prove cronometrate lungo i 6400 metri del percorso; l’indomani, infine, lo start di altrettante manche ufficiali che sanciranno la classifica finale.

Classifica Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche (dopo quattro gare)

4° Raggruppamento: 1. Salvatore Riolo punti 49,5; 2. Barbaccia 41,5; 3. “AERON” 25,5; 4. Di Gregorio 12,5; 5. Damanti 3.

