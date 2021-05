Ultimo turno di stagione regolare per la JustMary Messina Cocuzza che dopo il successo nel turno infrasettimanale di mercoledì contro Gela andrà in trasferta a Gravina per difendere la prima posizione.

A 40 minuti dal termine del torneo i giallorossi sono padroni del loro destino e con una vittoria avrebbero la certezza del primo posto in virtù degli scontri diretti che vedono la JustMary in vantaggio sul Castanea, attualmente a pari punti con la formazione di coach Manzo. Fra la Nuova Pallacanestro e il primato c’è però di mezzo il Gravina, formazione che soprattutto fra le mura amiche è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi formazione e che ha perso contro Castanea nell’ultimo turno solo dopo un tempo supplementare, ragion per cui Vidakovic e compagni dovranno porre la massima attenzione.

La formazione allenata da Marchesano ha il suo top scorer nel pivot Enzo Santonocito, 16,4 punti di media, mentre il capitano e bandiera Barbera, al decimo torneo coi catanesi, viaggia a 12,5 punti a gara. Fra gli esterni punti nelle mani per il play Spina, l’esperta ala Florio (10,6), e Spampinato (8,1), tornato in C dopo quattro tornei di Promozione. Fra i giovani bene Patanè (4,7), Renna (3,2) e Alì (2,2) con gli under Privitera, La Mantia e Zambataro a completare il roster.

Nel torneo under 20 quarta vittoria in quattro uscite per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che supera Trapani per 68-61. I giallorossi partono bene e vedono poi rientrare nel finale gli ospiti, ma grazie all’ottimo Fernandez controllano i tentativi di rimonta granata.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Trapani 68-61

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Fernandez 25, Crisafulli 2, Cannata, Diakite 16, Boyanov 13, Vucenovic 12.

Allenatore: Pizzuto. Assistente: Manzo.

Trapani: Lamia 17, Marascia, Marrone, Lentini, Ligotino, Tartamella 13, Gucciardi, Kovachev 4, Del Giudice, Martinico 7, Minore 12, Piarchak 8.

Allenatore: Latini. Assistente: Pillastrini.

Parziali: 21-10, 14-22 (35-32), 14-15 (49-47), 19-14 (68-61).

Arbitri: D’Amore e Beccore di Messina.

Palla a due per Sport Club Gravina – JustMary Messina Cocuzza domenica 30 maggio alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Gravina (CT), arbitreranno Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG).

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19, sarà disputato a porte chiuse. Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 18:25 sarà disponibile la diretta streaming del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.