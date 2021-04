Match casalingo per la JustMary Messina Cocuzza che domenica affronterà in casa il Gravina nella nona e ultima giornata del girone d’andata della C Silver siciliana.

I giallorossi, in quello che sarà il quinto match in venti giorni, puntano a chiudere in bellezza il girone d’andata che attualmente li vede al primo posto con 12 punti in coabitazione col Castanea. La vittoria in trasferta a Gela ha riacceso gli entusiasmi e contro la formazione catanese la JustMary cerca il settimo successo in otto gare. La formazione di Marchesano aveva cominciato il torneo con quattro sconfitte di fila, risollevandosi con la vittoria casalinga contro gli Svincolati e il blitz a Capo D’Orlando, prima di cedere in casa con il Castanea. Il top scorer è il pivot Enzo Santonocito, 18,2 punti di media, mentre la bandiera Barbera, al decimo torneo coi catanesi, viaggia a 11,5 punti a gara. L’esperto esterno Florio (11,5), Spampinato (9,8), tornato in C dopo quattro tornei di Promozione, rappresentano l’ossatura della squadra. Fra i giovani, spazio a Patanè (4,0), Alì (2,2) e Privitera (2,0) con gli under La Mantia, Zambataro e Renna a completare il roster. Assenza pesante quella del playmaker Spina (7,2), squalficato.

Palla a due per JustMary Messina Cocuzza – Gravina domenica 18 aprile alle ore 18:00 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela, arbitreranno Giorgio Palazzolo di Partinico (PA) e Antonino Scuderi di Capaci (PA).

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19, sarà disputato a porte chiuse. Sulla pagina Facebook ufficiale sarà disponibile la diretta streaming del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.