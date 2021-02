La JustMary Messina comunica l’ingaggio degli atleti Lucio Cocuzza e Santiago Sartor. Per Cocuzza si tratta di un ritorno dopo la mezza stagione 2019/2020 trascorsa all’Affrico in D toscana, l’esterno classe 1996 è un play/guardia di 180 cm ed è cresciuto nel Peppino Cocuzza San Filippo del Mela dove ha disputato da senior tutti i campionati di serie C a partire dal 2011/2012.

Sono reduce da un’esperienza interessante e curiosa – spiega Cocuzza – non ero mai stato fuori a giocare, ho trovato un campionato diverso, fatto per lo più da tanti giovani, con diverso approccio alla pallacanestro sia fisico tecnico e mentale. La C Silver siciliana di quest’anno sarà particolare non tanto per il minor numero di squadre ma per l’atmosfera che ci accompagnerà per tutta la durata della stagione. Nella “bolla” dei palazzetti vuoti ci saremo solo noi atleti e lo staff tecnico, mancherà quella componente emotiva che un palazzetto pieno riesce a dare in una partita tirata o in un derby. Proprio ai tanti derby previsti dal calendario va il mio pensiero, giocare in un palazzetto che sarebbe stato sicuramente stracolmo sarebbe stato tutta un’altra cosa ed è un vero peccato che non sarà così. Sono pronto a tornare in campo mentalmente e fisicamente – conclude il play – voglio vincere con la squadra e ringrazio la società e lo staff tecnico perché stanno credendo in me”

L’altro acquisto Santiago Sartor, argentino classe 2002, 194 cm di altezza, si presenta così: “In campo ricopro la posizione di guardia/ala piccola, mi approccio con grande entusiasmo alla mia prima esperienza europea. L’obiettivo stagionale è quello di arrivare il più in alto possibile con la squadra, a livello personale spero di poter sfruttare al massimo questo torneo per imparare il più possibile”.

