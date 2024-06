La Lega Ciclismo Professionisti sostiene il #Worldbicycleday

Oggi, 3 giugno, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Bicicletta. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2018, questa ricorrenza punta a sottolineare l’importanza e la versatilità di un mezzo di trasporto sempre più attuale e sostenibile.

La bicicletta è, infatti, utilizzata oggi in tutte le sue forme, da quelle ipertecnologiche dei professionisti a quelle per gli spostamenti cittadini o nella mobilità dolce in ambito turistico e culturale, adatta a ogni livello di abilità e a ogni età.

Roberto Pella, neo presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, celebrando il Bike Day: “La bicicletta per noi italiani è, prima di tutto, una passione. Lo abbiamo visto al Giro d’Italia, conclusosi da pochi giorni, e lo vedremo presto ancora, in occasione dei prossimi Campionati Italiani in Toscana. Siamo un Paese che vanta una ricca tradizione agonistica, così come amatoriale, delle due ruote, uno strumento essenziale anche per noi sindaci e amministratori locali per cambiare le città e le abitudini della società, verso un obiettivo di maggiore sostenibilità e più salute.”

La Giornata Mondiale della Bicicletta rappresenta un’occasione per promuovere l’utilizzo delle due ruote al posto delle automobili e dei mezzi più inquinanti, contribuendo a ridurre le emissioni, tutelare l’ambiente, migliorare la nostra salute e sviluppare un’economia green.

“Il turismo in bicicletta è il futuro, soprattutto con l’avvento delle gravel bike. È un modo splendido per conoscere i territori in sicurezza. Sono convinto del valore aggiunto che, insieme, tutti gli ambiti che interessano la bicicletta possono dare al Paese, e in questa direzione va il mio impegno.”, ha concluso Pella.

Com. Stam. Lega Ciclismo Professionisti