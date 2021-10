La Lega nel weekend torna nelle piazze di tutta Italia con i gazebo per raccogliere le firme a sostegno dei referendum sulla giustizia. A Palermo l’appuntamento è sabato 16 ottobre dalle 15 alle 19 in via Generale Magliocco, all’altezza di viale Ruggero Settimo, su iniziativa del responsabile della Lega per la città metropolitana, Alessandro Anello, insieme con il coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia.

In città – dice Anello – siamo mobilitati da mesi con il massimo impegno, come richiesto da Matteo Salvini, per portare avanti i gazebo con l’obiettivo di garantire al Paese una giustizia più giusta. La nostra è una battaglia per la libertà e la democrazia. Chi non ha già firmato ai gazebo e vuole farlo online – continua Anello – può collegarsi sul sito https://legaonline.it/firmaonline inserendo la propria email e il comune di residenza. Arriverà una email contenente un link da aprire per completare la procedura di firma con SPID o con firma digitale. Al termine si riceverà per email un file PDF per ciascun quesito firmato digitalmente. E’ importante precisare – conclude Anello – che chi ha già firmato sui moduli cartacei non deve farlo anche online, altrimenti le firme saranno invalidate”.

Com. Stam.