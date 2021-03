“I palermitani sono amareggiati per lo stato comatoso in cui versa la città. Una città dove non è possibile vivere e neppure morire.

Cantieri perenni, strade dissestate, montagne di rifiuti per strada, un trasporto pubblico al lumicino, un cimitero saturo, un centro storico inaccessibile, un’economia che piange. Sembra un brutto incubo ma purtroppo, è l’amara verità resa ancor più ingiustificata dall’assenza di proposte serie, di alternative e di una motivazione che manca da parte di chi è al governo della città. Per questo la Lega sta già lavorando ad un’idea diversa per Palermo che guarda non alla sospensione bensì all’abolizione della ZTL così concepita. Guarda altresì alla realizzazione di un nuovo impianto cimiteriale, di nuovi spazi per il tempo libero, di nuovi impianti sportivi e turistici e soprattutto, a un nuovo sistema nella gestione dei servizi alla cittadinanza, realizzando un vero decentramento amministrativo sulle zone della città: dall’illuminazione ai rifiuti passando per i marciapiedi e il manto stradale delle vie dei nostri quartieri. Chi non ha la motivazione di fare dovrebbe starsene comodamente a casa, a partire dal sindaco che lo sapeva fare”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

