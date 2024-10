“La legalità cresce e mette radici sui banchi di scuola” Con Antonella Di Bartolo, Salvo Palazzolo, Santo Piazzese, Salvatore Cusimano

Martedì 29 ottobre, alle 18.00, presso la libreria Feltrinelli di Via Cavour 133 a Palermo, si terrà un incontro dal titolo “La legalità cresce e mette radici sui banchi di scuola”, un evento che riflette sull’importanza dell’educazione civica e della cultura della legalità come strumenti fondamentali per formare i cittadini di domani.

L’incontro si inserisce all’interno della rassegna tematica Feltrinelli, in programma dal 3 ottobre fino a fine mese, “Un eroe del nostro tempo”: talk, presentazioni, libri, autori e incontri con le scuole per sostenere l’insegnamento scolastico come insostituibile strumento di crescita e promuovere il piacere dello studio e della scoperta in un ripensamento dei modelli educativi.

A guidare il mese tematico è il nuovo messaggio della campagna di comunicazione Feltrinelli “Leggere insegna a leggere”, che guarda alla lettura come strumento di analisi e comprensione della realtà. In questa declinazione della creatività, il titolo del romanzo di Michail Jur’evič Lermontov, “Un eroe del nostro tempo”, si trasforma in una polaroid scattata tra i banchi di scuola, in cui a emergere in primo piano è proprio la figura dell’insegnante.

All’evento interverranno Antonella Di Bartolo, autrice di Domani c’è scuola, preside simbolo della lotta alla mafia; Salvo Palazzolo, autore de La cattura, e Santo Piazzese, autore di Sei casi per Lorenzo La Marca. A moderare il dibattito sarà il giornalista ed ex direttore di RAI Sicilia, Salvatore Cusimano.

Com. Stam.