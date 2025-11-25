La lezione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna agli studenti di giurisprudenza
La lezione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna agli studenti di giurisprudenza, accolti da Luigi Balestra, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Bologna: Questa mattina il Professore Ordinario Luigi Balestra del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha accolto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato e i suoi collaboratori (Comandante del Nucleo di Psicologia dei Carabinieri Emilia Romagna, Capitano Lavinia Filonzi e Luogotenente CS Francesco Vetrò della Prima Sezione del Nucleo Investigativo Carabinieri Bologna), per una lezione a tema, con argomenti tecnico-giuridici all’interno della lezione di “Diritto Civile”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.