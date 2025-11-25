La lezione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna agli studenti di giurisprudenza, accolti da Luigi Balestra, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Bologna: Questa mattina il Professore Ordinario Luigi Balestra del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha accolto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato e i suoi collaboratori (Comandante del Nucleo di Psicologia dei Carabinieri Emilia Romagna, Capitano Lavinia Filonzi e Luogotenente CS Francesco Vetrò della Prima Sezione del Nucleo Investigativo Carabinieri Bologna), per una lezione a tema, con argomenti tecnico-giuridici all’interno della lezione di “Diritto Civile”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.