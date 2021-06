È palermitana la libreria per ragazzi dell’anno che si aggiudica per il 2021 il premio nazionale “Gianna e Roberto Denti” promosso da Aie (associazione Italiana Editori) e ANDERSEN

la rivista e il premio dei libri per ragazzi. La libreria Dudi di Palermo si classifica al primo posto con una motivazione che dopo più di un anno di pandemia e le tante difficoltà vissute è davvero molto gratificante:



“Per aver saputo costruire nel volgere di pochi anni una solida realtà di libreria indipendente, – si legge nella motivazione – capace di diventare un punto riferimento sul proprio territorio sia per quel che concerne l’offerta editoriale sia per quel che riguarda le iniziative culturali rivolte all’infanzia; per la cura nel coniugare una riflessione intorno al libro quale elemento per un’educazione estetica ed emotiva con azioni molteplici e diffuse, anche in contesti periferici; per l’equilibrio tra dimensione organizzativa d’impresa e impegno nell’educazione alla lettura“.



«Siamo felici ed orgogliose di avere ricevuto un premio così importante che arriva dopo 8 lunghi anni di lavoro appassionato dentro e fuori la libreria. – dice Maria Romana Tetamo, fondatrice della libreria in via Quintino Sella – Dedichiamo questo premio prima di tutto ai bambini e le bambine che ogni giorno varcano la soglia di Dudi e si perdono tra gli scaffali in cerca della storia per loro e a tutta la comunità che attorno a Dudi è nata e cresciuta e che condivide con noi la passione e l’attenzione per il mondo dell’infanzia. Questo premio arriva in un momento particolare che ci ha costretto a reinventarci e che ci ha messo alla prova. Non ci siamo mai fermate cercando di lavorare per raggiungere tutti e tutte non soltanto con i nostri libri attraverso le consegne a domicilio ma offrendo inoltre occasioni di formazione e incontri con autori e illustratori grazie alle nostre piattaforme on line».



Dudi nasce a Palermo nel 2013, da allora si dedica ad un’accurata selezione di albi illustrati e narrativa per bambini e ragazzi di piccole e grandi case editrici e ha ampliato la sua offerta con una sezione dedicata a genitori ed educatori. La programmazione di Dudi è ricca di attività dedicate ai bambini di ogni fascia di età.

