DiviNazione Expo in corso di svolgimento a Ortigia – Siracusa vetrina delle filiere agroalimentari di Legacoop La lotta alle mafie passa anche attraverso la cooperazione

ROMA – È determinante il ruolo di Legacoop, soprattutto in Sicilia, nella lotta alle mafie. Che si traduce anche nel lavoro che molte cooperative svolgono nella gestione dei terreni, aziende, e beni confiscati alle mafie. E DivinazioneExpo organizzato con l’occasione del G7 Agricoltura e Pesca è una vetrina d’eccellenza per far conoscere al mondo proprio questo lavoro. Discutere di illegalità e di tutte quelle misure che possono contrastare i fenomeni mafiosi è un tema prioritario e il fatto che ci sia attenzione da parte del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, è per Legacoop importante e significativo visto l’impegno dell’associazione a sostegno e a favore della legge 109 del 1996.

Ne sono un esempio le realtà di Legacoop Sicilia presenti ad Ortigia. Come la cooperativa sociale I Locandieri. Tra la loro attività si registra la gestione di un casale a Castelvetrano (Tp) dove viene svolta integrazione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati. E dove, alla produzione di ortofrutta fresca, si somma quella della trasformazione in conserve. La Cooperativa Liberarmonia che lavora prevalentemente tra Trapani e Agrigento, e che ha in affidamento terreni a Ribera (Ag) e, recentemente, anche dei vigneti a Menfi nel Belice agrigentino, e che produce vino, olio e pasta fresca. La cooperativa Terra Mia a Castelvetrano è un workers byout (realtà dove i dipendenti entrano far parte della società) che gestisce anche beni aziendali impiegati per la lavorazione e confezionamento delle olive da mensa oltre a produrre olio e avere in uso un pastificio. Infine, Libera Terra Mediterraneo, il consorzio che mette insieme le cooperative Placido Rizzotto, Pio La Torre, Rosario Livatino e Beppe Montana, e che commercializza con il brand Libera Terra.

Il lavoro straordinario delle cooperative di Legacoop ha come obiettivo quello di restituire al bene comune terreni beni e aziende sottratte all’economia sommersa attraverso l’agricoltura di qualità sostenibile e innovativa.

