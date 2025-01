La Lotteria Italia fa sosta negli Autogrill, superata quota un milione di biglietti: “Venduti anche 500 tagliandi al giorno”

ROMA – Gli Autogrill si confermano ancora una volta “isola felice” della Lotteria Italia. Secondo quanto apprende Agipronews, nell’edizione 2024 – a poche ore dalla fine delle vendite – sono stati staccati oltre un milione di biglietti, circa il 12% del totale che toccherà quota 8,65 milioni di euro, per un aumento del 29% rispetto al 2023.

Il legame tra Lotteria Italia e Autogrill è ben radicato negli anni, come dimostrano le tantissime vincite di prima categoria, l’ultima l’anno scorso a Campagna, in provincia di Salerno, il secondo premio da 2,5 milioni, con le aree di sosta per la terza volta negli ultimi quattro anni sul podio delle vincite.

Diversi distributori hanno confermato ad Agipronews come le vendite siano moltiplicate, arrivando con costanza a superare il centinaio al giorno, specialmente nel corso delle festività natalizie. Quest’ultime, in particolare, hanno portato tantissimi viaggiatori di strade e autostrade a regalarsi il proprio appuntamento con la sorte, con una distribuzione piuttosto equa dal Nord al Sud d’Italia, passando ovviamente anche per il Centro, con numeri che non lasciano dubbi.

In Liguria, dall’Autogrill Autostrada Azzurra nei pressi di La Spezia, sottolineano un incremento dal 23 dicembre in avanti con “biglietti venduti soprattutto a italiani sopra ai 50 anni, superando facilmente il centinaio ogni giorno”. Spostandosi più giù, il trend rimane pressoché identico. “Ad acquistare i biglietti della Lotteria Italia sono uomini di tutte l’età, per lo più dai 30 ai 60 anni – riferiscono ad Agipronews dall’ Autogrill Aurelia Nord a Grosseto – i compratori sono soprattutto italiani, ma anche qualche turista ha acquistato il suo biglietto”.

Al Sud invece si sono raggiunti numeri di assoluto livello, in Campania ad esempio, l’Autogrill Sarni di Caserta (area di servizio San Nicola Est) ha riferito la vendita di circa 500 biglietti al giorno sin da novembre: “Sono soprattutto autisti di autobus e camion i principali compratori – hanno spiegato dal punto vendita ad Agipronews – l’età media degli acquirenti e dai 50 anni in su e a comprare i biglietti sono stati esclusivamente italiani”.

Com. Stam. fonte Agipronews