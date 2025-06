La “Maglia AVIS Marsala 2025” per la “Giornata Mondiale del donatore di sangue”

Sabato prossimo, la “Maglia Avis Marsala 2025” in regalo per tutti. Si, perché il 14 giugno – “Giornata Mondiale del donatore di sangue” – la sede sociale sarà eccezionalmente operativa per quanti vorranno donare o recarsi in Avis per il test di candidatura.

I donatori possono prenotarsi online https://avis-comunale-marsala.reservio.com/; mentre chi vorrà diventare donatrice o donatore può presentarsi allo sportello con tessera sanitaria e documento di riconoscimento – senza bisogno di prenotazione – per poi accomodarsi in sala medica per il semplice prelievo. “Contiamo molto nella sensibilità della cittadinanza e pensiamo che una ricorrenza sia utile per riaffermare l’importanza di donare il sangue, afferma il presidente Luciano Rosas. Giovani e meno giovani, vi aspettiamo per un gesto che, ricordate, fa bene a chi lo riceve e a chi lo dona”. Sabato 14 Giugno, l’Avis è operativa dalle ore 8 alle ore 11:30. La “Maglia Avis Marsala” sarà consegnata al termine della donazione/candidatura.

Alessandro Tarantino – consigliere Avis Marsala

com. Stam.