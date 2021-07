Torna in pista la Maglia Azzurra dello Speedway. Sabato 24 luglio la nazionale italiana sarà impegnata nella finale europea a coppie a Macon, in Francia.

Il Commissario Tecnico FMI, Alessandro Dalla Valle, ha convocato per l’appuntamento continentale: – Michele Castagna, nato ad Arzignano (VI) il 04/03/1994. Moto Club: Olimpia – Nicolas Covatti, nato a Coronel Pringles (Argentina) il 19/06/1988. Moto Club: Olimpia – Nicolas Vicentin, nato a Noventa Vicentina (VI) il 02/05/1994. Moto Club: Lonigo

Nel 2016 l’Italia conquistò il titolo; tra pochi giorni saranno sette le nazioni al via della competizione. Favorita d’obbligo la Polonia, campione in carica. I padroni di casa della Francia puntano sul fattore campo: l’aiuto del pubblico la conoscenza della pista potrebbero rivelarsi decisivi per ambire alla conquista del trofeo continentale. Tutta da scoprire la formazione danese, che vedrà al via tre giovani Under 21, mentre la Lettonia, argento nella scorsa edizione, farà leva sulle prestazioni del fuoriclasse Andzejs Lebedevs, campione europeo individuale nel 2017, per puntare alla zona medaglie. Discorso analogo per La Repubblica ceca, con la punta di diamante Vaclav Milik. Promette di essere combattiva anche la formazione inglese.

La gara avrà inizio alle ore 21, preceduta dalle prove libere del pomeriggio che si disputeranno alle 16.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “L’Italia si è sempre ben comportata nell’Europeo Speedway a Coppie e credo che anche quest’anno potrà essere tra le squadre protagoniste. Visti i piloti presenti, sarà una competizione di alto livello; i nostri atleti hanno sempre dimostrato di poter competere con avversari di ottimo valore e sono certo che anche in questa occasione dimostreranno la loro velocità. Lo Speedway è una disciplina adrenalinica e affascinante e conquistare un bel risultato sarebbe un ulteriore segno di crescita di questa specialità”.

Alessandro Dalla Valle, Commissario Tecnico FMI: “Sono sempre fiducioso dei miei piloti. Hanno più volte dimostrato le loro qualità tecniche, conosco la passione e i sacrifici che fanno per poter correre a questi livelli e sono certo che daranno il tutto per tutto. Saremo della partita e punteremo in alto!”.

Armando Castagna, Coordinatore Comitato Speedway e Flat Track: “Ci aspettiamo una gara equilibrata fino all’ultimo. I nostri atleti hanno esperienza internazionale e sapranno fronteggiare al meglio ogni situazione. L’Europeo Speedway a Coppie ci ha visto spesso fra le nazionali protagoniste e mi aspetto prestazioni rilevanti anche per questa edizione della gara”.

