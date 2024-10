La Maglia Azzurra si prepara per la Sei Giorni di Enduro 2024

Silleda. Tutti insieme con un obiettivo comune: essere protagonisti con la Maglia Azzurra. L’Italia si sta preparando per la Sei Giorni di Enduro 2024, la più antica competizione motociclistica offroad che quest’anno si svolgerà a Silleda, in Spagna. Per la quinta volta nella sua storia, la Six Days verrà organizzata nel paese spagnolo.

Gli azzurri si presentano al via con ben 4 formazioni: per il Trofeo, il Commissario Tecnico FMI, Cristian Rossi, ha convocato Andrea Verona (GasGas, n.60), Samuele Bernardini (Honda, n.61), Matteo Cavallo (TM, n.62) e Morgan Lesiardo (Husqvarna, n.63). Manuel Verzeroli (KTM, n.64), Kevin Cristino (Fantic, n.65) e Manolo Morettini (Honda, n.66) gareggeranno per il Trofeo Junior, mentre nel Trofeo Donne saranno presenti Francesca Nocera (Honda, n.322), Sara Traini (Rieju, n.323) e Asia Volpi (Beta, n.324). La Maglia Azzurra sarà protagonista anche nel Club Team Award con Lorenzo Macoritto (TM, n.704), Pietro Scardina (Fantic, n.804) e Enrico Rinaldi (GasGas, n.904).



I piloti in questi giorni stanno studiando a fondo le Prove Speciali per prepararsi al meglio alla competizione. Nella giornata di oggi venerdì 11 ottobre si sono svolte le Verifiche Tecniche e Amministrative e lo shooting fotografico, mentre domani l’evento entrerà ufficialmente nel vivo con la Cerimonia d’Apertura che si terrà a Plaza de Obradoiro, nel centro di Santiago de Compostela.



Per tutte le info riguardanti l’ISDE 2024 clicca qui.

Com. Stam. + foto FMI