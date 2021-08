TERMINI IMERESE (Pa).Si esibirà domani, mercoledì, alle ore 21,00 in piazza Duomo la “Massimo Youth Orchestra” del Teatro Massimo di Palermo. In programma musiche di Arcangelo Corelli, Samuel Barber, Wolfgang Amadeus Mozart ed infine Ennio Morricone.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Termini Imerese, si inserisce nel programma estivo delle manifestazioni ed è la prima di tre manifestazione finanziate da ENEL.

La “Massimo Yourh Orchestra” si è costituita nel 2020, ed è la più recente tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo. È composta da giovani tra i 16 e i 23 anni e si configura come ideale proseguimento delle attività della Massimo Kids Orchestra.

A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Michele De Luca, che dal 1993 ha occupato il ruolo di Primo Trombone presso l’Orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e dal 1996 è Direttore dell’Ensemble Ottoni e Percussioni del Teatro Massimo di Palermo.

“Siamo molto lieti di collaborare con il Comune di Termini Imerese e con il Sindaco Maria Terranova che ringraziamo per l’invito” dichiara il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Francesco Giambrone “il concerto della Massimo Youth Orchestra rafforza la presenza del Teatro Massimo di Palermo nel territorio, in una dimensione di città metropolitana, e offre ai nostri giovani musicisti l’opportunità di far conoscere le loro qualità dopo i recenti successi a Palermo al Teatro di Verdura”.

Considerate le restrizioni imposte dalla pandemia, i posti a sedere, all’interno della zona pedonale, saranno limitati e l’accesso sarà consentito soltanto ai possessori di “Green Pass”. I Cittadini interessati, potranno prenotare gratuitamente il posto a sedere inviando una mail a: gab@comune.termini-imerese.pa.it. Si potranno prenotare massimo n. 2 posti a sedere e che dovranno essere comunicati: nome, cognome, numero di telefono e dichiarando di possedere il Green pass che, dovrà essere esibito, al personale incaricato, al momento dell’ingresso unitamente al documento di riconoscimento. I posti saranno assegnati in ordine di arrivo delle mail e saranno assegnati fino ad esaurimento.

“Questo vuole essere l’inizio di un percorso per future collaborazioni con il Teatro Massimo avendo come comune obiettivo la rinascita culturale attraverso la bellezza e l’armonia della musica” dice il Sindaco Maria Terranova “Confido pertanto nel senso di responsabilità della cittadinanza che, sono certa, farà di tutto per rispettare le regole anti covid. Voglio, ringraziare il Soprintendente Francesco Giambrone per la sensibilità dimostrata nell’aver accolto la nostra richiesta e il compositore termitano Adriano Fazio per la straordinaria collaborazione.”

Tra i prossimi appuntamenti dell’Amministrazione Comunale, sponsorizzati da ENEL, sono in programma: una rassegna cinematografica denominata “Cinema Incontri d’estate” prevista dal 21 al 25 agosto in piazza San Giovanni, dove saranno proiettati cinque film; e infine la “Via dei Tesori” prevista per l’11, 12, 18, 19, 25 e 26 Settembre, occasione questa che permetterà di “aprire le porte” dei monumentali principali della città.

____________________________________________________________

Nella foto il Maestro Michele De Luca con la giovane Orchestra.

Foto di Massimo Kids Orchestra ©Franco Lannino.

Com. Stam.