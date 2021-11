Domani incontro promosso dall’AOU Policlinico “G. Rodolico –San Marco” alla Torre Biologica



Domani sabato 6 novembre, alle ore 9, nell’aula “L.M. Carnazza” della Torre Biologica, in via S. Sofia 89, si svolgerà il simposio dal titolo “LA MEDICINA DI GENERE. Approccio multidisciplinare nei percorsi preventivi e diagnostico terapeutici”. L’incontro è promosso

dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” guidata da Gaetano Sirna.

“Un approccio di genere nella pratica clinica consente di promuovere l’appropriatezza e la personalizzazione delle cure generando un circolo virtuoso con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario nazionale” si legge nella brochure dell’incontro curato dallo Staff

Direzione Sanitaria U.O. Promozione della Salute, Prevenzione malattie professionali e infortuni sul lavoro. “La medicina di genere non rappresenta una branca a sé stante

dell’area medica ma una dimensione interdisciplinare che, come tale, deve pervadere tutte le branche del sapere medico al fine di studiare l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, la fisiopatologia e la patologia umana, vale a dire su come si sviluppano le patologie, quali sono i sintomi, come si fa prevenzione, diagnosi e terapia negli uomini e nelle donne”.

Dopo i saluti del direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria, Antonio Lazzara, di Daniela Segreto – dirigente Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute Regione Sicilia e di Ignazio La Mantia – Presidente Ordine dei Medici di Catania, sono previsti gli

interventi di Elisabetta Battaglia, Medico Internista – Referente Ordine dei Medici di Catania per la Medicina di Genere, Filippo Drago

– Responsabile Programma Interdipartimentale di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza del Policlinico, Rosario Foti – Responsabile UO di Reumatologia del Policlinico, Maria Angela Pettinato – Dirigente Medico UO MCAU e Pronto Soccorso del Policlinico, Rosalba Quattrocchi

– Dirigente Medico Referente Aziendale Medicina di Genere del Policlinico, Rosalia Ragusa – Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio I del Policlinico ed Hector Soto Parra – Direttore UOC Oncologia del Policlinico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lella Reitano, responsabile UO Comunicazione istituzionale e Umanizzazione dell’Azienda, al numero 3293178153

Com. Stam.