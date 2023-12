La morte dell’attore Sebastiano Lo Monaco, il cordoglio del parlamentare regionale, Tiziano Spada e del sindaco di Floridia, Marco Carianni

Floridia (Sr) – Il parlamentare regionale Tiziano Spada esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Lo Monaco e si stringe al dolore della famiglia dell’attore. «Quella di stamattina – dichiara – è una notizia che nessun floridiano e nessun appassionato di cinema e teatro avrebbe voluto apprendere.

Dai primi passi nelle recite di parrocchia a Floridia, Sebastiano Lo Monaco era riuscito a calcare i più prestigiosi palcoscenici italiani ed europei. Abbiamo avuto la fortuna di applaudirlo anche nelle rappresentazioni classiche al teatro Greco di Siracusa e di ammirarlo sul piccolo e sul grande schermo. Ripercorrere tutta la straordinaria carriera di Sebastiano Lo Monaco sarebbe impossibile per la vastità delle sue interpretazioni, sempre intense, appassionate, emozionanti. Grazie a Sebastiano Lo Monaco per aver portato in alto il nome di Floridia. Grazie per i ruoli, ora comici ora drammatici, che ci ha regalato. Con il sindaco di Floridia, Marco Carianni – conclude Tiziano Spada – faremo in modo che questa grande eredità non venga dispersa. Ma oggi è solo il giorno del dolore. Oggi tutto il panorama artistico italiano è un po’ più povero».

Condoglianze alla famiglia dell’attore anche dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, che dichiara: «Sebastiano Lo Monaco è stato un meraviglioso interprete dell’identità floridiana. Prima figlio e poi padre di una città che ha avuto l’onore e il vanto di vederlo sui più importanti palcoscenici, nei ruoli più difficili e affascinanti. La sua scomparsa addolora non solo chi lo ha frequentato e apprezzato in scena, ma anche chi in lui, nella vita di tutti i giorni, ha trovato confronto, conforto e insegnamenti. Floridia perde una personalità eclettica e autentica, vivace e gentile. La comunità intera avrà il dovere di ricordarlo come merita la sua storia, che è anche la nostra».

