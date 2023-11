La mostra mercato “Terra Gusto e Arte” torna a Vicolungo The Style Outlets

Per il secondo anno consecutivo, sabato 18 e domenica 19 novembre Vicolungo The Style Outlets – uno dei due outlet italiani di NEINVER, player leader nel segmento outlet in Europa – ospiterà la manifestazione “Terra Gusto e Arte”, un evento unico che vedrà protagonista il territorio del Novarese con il suo importante patrimonio artistico, eccellenze culinarie, storia e tradizione.

Per l’occasione, dalle 10.00 alle 20.00, la piazza principale del centro accoglierà alcuni stand di prodotti tipici a KM 0 di piccole aziende agricole che faranno scoprire agli ospiti dell’outlet le tante eccellenze enogastronomiche del territorio.

Patrocinata dal Comune di Vicolungo e dalla Provincia di Novara, la mostra mercato è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra con i tanti attori del territorio.

Marzia Vicenzi, Sindaco di Vicolungo, spiega “anche quest’anno Vicolungo The Style Outlets, centro di primaria importanza per il nostro territorio, si è reso disponibile a cooperare per far conoscere il patrimonio di Novara ai suoi numerosi ospiti provenienti da tutto il Nord Italia e dall’estero. Siamo certi che questa seconda edizione della manifestazione replicherà il successo dello scorso anno”.

Nell’outlet i visitatori potranno anche ammirare gli scatti che raccontano il territorio Novarese, stampati sui pannelli posti nell’area del mercato dei prodotti tipici.

Raffaella Afferni e Maria Rosa Fagnoni – ATL Terre dell’Alto Piemonte – Sede di Novara aggiungono “fare sistema con le realtà istituzionali, economiche e produttive della provincia è fondamentale per il rilancio del turismo. Ringraziamo il Comune di Vicolungo e Vicolungo The Style Outlets per avere collaborato nuovamente con il nostro ente, supportando la promozione di questa iniziativa. Non va dimenticato un particolare ringraziamento per la collaborazione alla Pro Loco di Vicolungo”.

Marco Cicchetti, center manager di Vicolungo The Style Outlets, commenta “la valorizzazione del territorio e la creazione di sinergie e collaborazioni con realtà locali sono fonte di arricchimento per noi e per l’intera collettività. Siamo entusiasti di ospitare, ancora una volta, “Terra Gusto e Arte” e di continuare a fare scoprire ai nostri visitatori le bontà e i luoghi unici che ci circondano”.

Com. Stam.