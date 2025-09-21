La musica del tango allo Steri Pre-evento gratuito per la Notte dei Ricercatori

Palermo. La musica come ponte tra Università e città, tra ricerca e comunità. Con questo spirito l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle attività di Terza Missione, apre le porte dello Steri e invita la cittadinanza a condividere un momento speciale di cultura e bellezza.

Lunedì 22 settembre, alle ore 19:30, nel suggestivo Cortile Abatelli “Steri Concert Hall” del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 59 – Palermo), si terrà un concerto di musica dal vivo organizzato dall’Ateneo in collaborazione con l’Associazione Culturale Palermo Classica.

Le atmosfere e le passioni del tango prenderanno vita con Fernando Mangifesta al bandoneon e Giorgio Buttita alla chitarra, in un programma che spazia da Histoire du Tango di Astor Piazzolla a Volver di Carlos Gardel, da El Choclo di Ángel Villoldo a Milonga de mis amores di Pedro Laurenza.

L’iniziativa rientra tra i pre-eventi di SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori 2024-2025, progetto finanziato dalla Commissione Europea (GA 101162370), che valorizza il ruolo della ricerca e il suo legame con la società.

Il concerto è aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti e anticipa il grande appuntamento di venerdì 26 settembre, quando, a partire dalle ore 18, il Campus di viale delle Scienze ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER Night, con un ricco programma di eventi, incontri e attività aperti alla città.

Com. Stam. + foto