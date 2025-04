La Nazionale Paraciclismo incontra le scuole a Roseto degli Abruzzi

In occasione del ritiro, previsto dal 31 marzo al 5 aprile, è avvenuto il tradizionale incontro tra gli atleti paralimpici ed i ragazzi delle scuole medie locali su sicurezza e inclusione

La Nazionale italiana di paraciclismo ha scelto Roseto degli Abruzzi come sede del suo ritiro, in programma dal 31 marzo al 5 aprile. E come da tradizione, durante la settimana di allenamenti, gli atleti hanno avuto l’opportunità di incontrare gli studenti delle scuole locali presso il Palazzetto dello Sport: un appuntamento volto a trasmettere i valori dello sport e dell’inclusione attraverso le esperienze dirette dei campioni paralimpici, esempi di determinazione e impegno.

“È fondamentale far comprendere che lo sport è un’opportunità per tutti, indipendentemente dalle difficoltà che si possono incontrare. Il ciclismo paralimpico è fatto di sacrificio e passione, e occasioni come questa aiutano a diffondere un messaggio di inclusione e crescita personale, oltre a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale”, ha dichiarato il commissario tecnico Pierpaolo Addesi. All’incontro ha preso parte anche il presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Mauro Marrone, a testimonianza del forte legame tra la Nazionale e il territorio.

Il ritiro è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Team Go Fast, il Team Eventi Ciclismo, Visit Roseto ed il Comune di Roseto degli Abruzzi, che ha ospitato la squadra presso il Villaggio Lido d’Abruzzo. Una sessione di preparazione che rappresenta un momento chiave in vista delle Coppe del Mondo di aprile e maggio, le uniche occasioni per testarsi a livello internazionale prima dell’appuntamento principale del 2025: i Campionati del Mondo.

Addesi ha sottolineato l’importanza di questo raduno anche in ottica di rinnovamento della squadra: “Ho deciso di dare spazio a nuovi volti, anche nel contesto delle gare su strada. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo solido, inserendo giovani talenti che potranno dare un contributo importante anche nelle competizioni su pista. Il 2025 sarà un anno cruciale, ma senza trascurare il settore handbike, che continua a essere una parte fondamentale del movimento paralimpico”.

Guardando alle prossime competizioni, il commissario tecnico ha aggiunto: “Stiamo valutando scelte strategiche in vista delle Coppe del Mondo. I ragazzi sono molto motivati e vogliono dimostrare il loro valore. Abbiamo una squadra giovane, con alcuni atleti alla loro prima esperienza in maglia azzurra: già essere qui rappresenta un traguardo significativo. Sono fiducioso, stiamo lavorando nella giusta direzione per rendere la Nazionale sempre più competitiva. Forse i risultati non arriveranno subito, ma il 2025 sarà dedicato alla crescita, senza pressioni”.

I convocati per il ritiro:

Agostini Marianna – Active Team La Leonessa

Andreoli Federico – Active Team La Leonessa

Bernard Lorenzo – Team Equa

Bissolati Elena – Biesse ‑ Carrera ‑ Premac

Caddeo Manuele – OM.CC

Cadei Riccardo – Team Equa

Colanero Ileni – ASD Moreno Di Biase

Colombo Fabio – Team Equa

Cortini David – Restart Sport Academy

Cretti Claudia – G.S. Fiamme Azzurre

Di Felice Francesco – Team Go Fast

Farroni Giorgio – Natura e Sport

Fiorillo Giuseppe – A.S.D. Pol Trivium

Fulgido Ilenia Matilde – A.S.D. Ciclo Team Valnoce

Giorgio Danilo – A.S.D. Sangro Bike

Mestroni Federico – Tigullio Handbike Team

Pini Martino – Team Equa

Salvalaggio Giacomo – U.C. Pregnana

Tarlao Andrea – Team Equa

Totò Paolo – Team Go Fast

Vitelaru Ana Maria – Team Equa

Com. Stam. + foto FCI