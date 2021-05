Sant’Angelo di Brolo – Non è stato un fine settimana semplice per la scuderia Nebrosport, impegnata nel primo appuntamento ufficiale della stagione allo Slalom Rocca di Novara.

La competizione, andata in scena l’1 e il 2 maggio 2021, è stata notevolmente condizionata dalla nebbia fittissima che ha, tra l’altro, causato la sospensione anticipata della terza manche, facendo valide solamente le prime due. Andiamo dunque a vedere come sono andati lo scorso weekend i 13 portacolori della scuderia rossoblù impegnati in gara.

Si comincia con la classe RS 1.6 dove Francesco Di Stefano è riuscito ad agguantare il secondo gradino del podio. Quinto posto di gruppo Racing Start invece per la Peugeot 106 Rally del driver torrese.

Stessa vettura e stessa classe di appartenenza per Mattia Tirintino che chiude la competizione novarese con un buon quarto posto di classe RS 1.6 al traguardo finale.

Sfiora il primato nella rispettiva classe di appartenenza anche il pattese Santo Fallo, secondo in ordine di arrivo nella RS Plus 1.150 con la sua affidabile Fiat 500 Sporting.

All’interno della classe N1600, come preannunciato alla vigilia, si sono dati battaglia ben tre driver della Nebrosport alla guida di Peugeot 106. Sesto posto finale di classe per Gianfranco Starvagi, che ha preceduto al settimo Andrea Di Gregorio e all’undicesimo Nicola Midili.

Altro duello da riflettori, quello che si è svolto nella N2000, tra la Clio Williams di Antonio Furnari che ha fatto registrare il terzo posto di classe e la Clio Ragnotti di Enrico Falsetti che ha seguito il quarto posto di classe.

La Nebrosport ha messo la firma sul terzo posto anche in classe S2 grazie alla prestazione positiva di Benny Costa su 112 Abarth. Ma non solo, perché in S4 la Fiat 127 di Felice Imbesi e in S7 la Renault R5 GT Turbo di Andrea Adamo sono riuscite a strappare rispettivamente due terzi posti di classe. Per il torrese da segnalare anche il 40esimo posto assoluto, mentre per il librizzese il 63esimo della classifica generale.

Il driver Salvatore Basile, che tornava in pista dopo tre anni di assenza, al volante di Peugeot 205 Rally ha conquistato il sesto posto in classe E1Ita 1

400.

Rosario Cassisi chiude col sorriso la sua partecipazione allo slalom di Novara, grazie alla vittoria ottenuta a bordo di Fiat X1/9 in classe E2SH-2000, al secondo posto di gruppo e al 23esimo della classifica generale.

