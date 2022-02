La Nuova Pallacanestro Messina chiude la stagione regolare in trasferta alla Palestra Ritiro nel derby contro il Castanea

Ultimo impegno della stagione regolare per la Nuova Pallacanestro Messina che reduce da sei vittorie consecutive, l’ultima mercoledì nel recupero del derby con la capolista Basket School, scenderà in campo nell’anticipo della quattordicesima giornata nel derby col Castanea.

I giallorossi sul parquet della Palestra Ritiro scenderanno in campo per difendere il secondo posto in classifica in vista della fase ad orologio. Il Castanea ha cambiato alcuni giocatori dopo la pausa natalizia, i gialloviola di coach Frisenda hanno il top scorer nel’ala ex Milazzo e Pozzallo Papazov, che viaggia a 16,4 punti di media a gara, segue a pochissimo il play e capitano Banin (16,0). Fra gli esterni punti nelle mani per Denafs (13,6), 14 punti alla prima uscita per l’esordiente Raiend e 4 per Beyne. Sotto le plance giostra il centro Kirilov (8,3), minuti anche per il play Mackiw (5,5), l’ala Mwana Nzita (3,7) e l’ala Zebers (1,8), Completa il roster l’ex Cus, Fp, Basket School e Fortitudo Squillaci.

Palla a due per Castanea – Nuova Pallacanestro Messina sabato 5 febbraio alle ore 18:30 alla Palestra Ritiro di Messina, arbitreranno l’incontro Luca Beccore e Edoardo D’Amore di Messina (ME).

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

