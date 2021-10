La Nuova Pallacanestro Messina comunica la conferma per la stagione 2021/2022 del play/guardia classe 1999 Angelo Salvatico.

L’atleta peloritano, che disputerà il secondo torneo consecutivo con i colori giallorossi, nella scorsa stagione ha ben guidato l’attacco della Nuova Pallacanestro viaggiando a 8,4 punti di media in 24 uscite, con un massimo di 19 punti segnati contro Gravina.

“Dopo l’ultima strepitosa stagione in cui abbiamo vinto il torneo di C Silver e sfiorato la B per un canestro – esordisce Salvatico – non posso che essere molto motivato. Voglio dare seguito a tutto il lavoro svolto fino a qui, fare un altro passo avanti per crescere come giocatore migliorando nei dettagli, eliminando tutte le piccole sbavature. Sono conscio che sarà più dura rispetto allo scorso anno, ma sono pronto e molto determinato. Con il ritorno della C Gold – prosegue il numero 10 – quest’anno prevedo un campionato di alto livello, molte squadre si sono rinforzate e sarà sicuramente un torneo competitivo. Non amo fare previsioni, non dobbiamo porci limiti, né fare programmi particolari, dobbiamo pensare partita per partita, impegnarci il più possibile in palestra e poi tireremo le somme. La preparazione sta procedendo in maniera abbastanza spedita – conclude Salvatico – tralasciando gli immancabili acciacchi e fastidi ci stiamo allenando molto bene, rispetto all’anno scorso il gruppo è tutto nuovo, siamo molto giovani, ma già dai primi allenamenti ho visto tanta voglia di fare. Anche se abbiamo iniziato da poco c’è molta intesa tra di noi, sia dentro al campo che fuori, sono sicuro che ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato e ci prenderemo delle belle soddisfazioni con questo gruppo!”.

Com. Stam.