La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere raggiunto l’accordo per la stagione 2021/2022 con l’ala Matteo Nicolini. Classe 2001, Nicolini è un’ala di 195 cm cresciuta nel Basket Trecate, società della provincia di Novara.

Per lui esordio nei campionati senior nel 2017/2018 in C Gold, categoria alla quale parteciperà per tre tornei consecutivi, mentre nell’ultima stagione la società piemontese in considerazione della situazione relativa alla pandemia Covid 19 ha preferito disputare il torneo di serie D. Per Nicolini nel corso dell’ultimo torneo 14,8 punti a gara in 12 uscite, l’anno precedente in C Gold 7,2 in 14 partite. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia Nicola D’Ignoti e Vincenzo Di Biaso dell’agenzia Di Biaso.

“Per me è la prima esperienza lontano da casa, appena ho saputo della possibilità di firmare per la Nuova Pallacanestro Messina ho accettato subito – spiega Nicolini – sono molto stimolato dall‘opportunità di mettermi in mostra che mi concede a società. Come giocatore il mio punto di forza é il tiro, so che ancora posso migliorare molto anche su questo fondamentale, per il resto mi metto a disposizione del coach, sono pronto a fare tutto ciò che mi viene richiesto per aiutare la squadra. A livello personale – conclude Nicolini – l’obiettivo è di migliorarmi al massimo come giocatore, a livello di squadra so che possiamo andare fino in fondo perché siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo, vogliamo arrivare il più lontano possibile”.

