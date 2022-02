La Nuova Pallacanestro Messina impegnata in trasferta al PalaMili nel recupero del derby contro il Basket School

Impegno infrasettimanale per la Nuova Pallacanestro Messina che dopo la vittoria di domenica contro la Vis Reggio Calabria, la quinta consecutiva, affronterà mercoledì 2 febbraio alle ore 20:00 la capolista Basket School.

I giallorossi scenderanno sul parquet al PalaMili per un derby di alta classifica, dopo che la sfida del 23 gennaio era saltata per un caso di positività al Covid 19 fra gli ospiti. Il recupero della dodicesima giornata, quinta del girone di ritorno della serie C Gold girone Bianco, sarà il penultimo impegno della stagione regolare che vedrà Salvatico e compagni chiudere la fase ancora in trasferta contro il Castanea. Lo staff tecnico spera di recuperare qualcuno fra gli assenti dell’ultimo match oltre a Perriere infortunatosi nel finale della gara contro la Vis. La formazione di coach Pippo Sidoti e Francesco Paladina ha il top scorer nell’ala lettone Scerbinskis, che viaggia a 22,1 punti di media a gara, seguito dall’altro straniero, l’italoamericano Gotelli (13,4). Sotto le plance doppia cifra per l’ex Viola Pandolfi (9,8), bene il rientrante Mazzullo (7,2). A tutto campo giostra Giorgio Busco (7,2), la regia è affidata al veterano Nino Sidoti (5,9) dalla panchina ottimi numeri per Tartamella (6,7), completano il roster il capitano Scimone (4,1). Dal mercato è partito l’ex Fortitudo Davide Bianchi (1.2), accasatosi agli Svincolati Milazzo, mentre è arrivato Federico Manfrè che ritorna in canotta Basket School dopo la prima parte di stagione a Vieste in C Gold pugliese ed ha già segnato 19 punti nella prima uscita..

Palla a due per Basket School Messina – Nuova Pallacanestro Messina mercoledì 2 febbraio alle ore 20:00 al Palazzetto di Mili Marina, arbitreranno l’incontro Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Alice Foti di Acireale (CT).

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.