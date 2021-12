La Nuova Pallacanestro Messina in trasferta sul parquet della Dierre Reggio Calabria

Trasferta a Reggio Calabria per la Nuova Pallacanestro Messina che per la seconda giornata del girone di ritorno affronterà la Dierre. I giallorossi sono reduci da due affermazioni consecutive nei derby contro Castanea e Fortitudo e puntano al tris contro un avversario ostico.

Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 6 (Messina con una gara in meno), all’andata i giallorossi si imposero per 95-64, ragion per cui la partita rappresenta un crocevia importante per il torneo dei peloritani in ottica di eventuali arrivi a pari punti con altre formazioni. La formazione calabrese allenata da coach Rugolo ha il suo top scorer nell’ex Catanzaro e Rende Dmitrovic (17,9) giocatore dotato di grande fisicità ed esplosività. Punti nelle mani anche per il giovane Scialabba (12,5), sotto le plance rendimento costante per l’ala Laganà (11,6). In regia il romano Nardi si fa valere con 9,8 punti ad uscita, buon contributo dall’esperto lungo locale Suraci (9,8). Nelle rotazioni minuti per il croato Tomic–Feric (8,7), per rinforzare il team sotto i tabelloni è arrivato l’ex Minibasket Milazzo Brzica (7,0), minuti anche per il siciliano ex Orlandina Lab Ravì (4,0), completano il roster gli under Canale, Crupi e Ripepi.

Palla a due per Dierre Reggio Calabria – Nuova Pallacanestro Messina domenica 12 dicembre alle ore 18:00 al PalaLumaka di Reggio Calabria, arbitreranno i signori Francesco Micino di Cosenza (CS) e Luca Cristarella di Reggio di Calabria (RC).

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

