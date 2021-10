La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere tesserato per la stagione 2021/2022 il play under classe 2003 Giorgio Guadalupi.

L’atleta catanese, 182 cm, di proprietà della Pallacanestro Trapani, è reduce da una stagione nelle fila del Cus Catania, società nella quale è cresciuto cestisticamente, chiuso a 8,5 punti di media in 17 partite, con un high di 18. Nel 2017/2018 il trasferimento alla Pallacanestro Trapani dove ha fatto parte del settore giovanile partecipando ai campionati giovanili di Eccellenza. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia il procuratore La Penna e la società Pallacanestro Trapani per la grande disponibilità.

“Ho scelto di far parte di questa squadra perché conosco bene le ambizioni del coach e della società – spiega Guadalupi – sono un giocatore che si adatta molto facilmente, mi metto a disposizione dell’allenatore, qualunque sia il mio compito voglio farlo al 100%. Sicuramente la C Gold sarà molto più difficile della Silver perché il livello tecnico si é alzato, questo rappresenta per me uno stimolo in più per migliorare giorno dopo giorno in palestra per poi arrivare la domenica e confrontarmi contro giocatori di alto livello. A livello personale – conclude Guadalupi – il mio obiettivo é quello di crescere il più possibile, a livello di squadra l’obiettivo é migliorare il risultato dello scorso anno e siamo tutti pronti per farlo”

