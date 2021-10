La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere tesserato per la stagione 2021/2022 il playmaker Andrea Lo Iacono. L’under catanese, classe 2003, 180 cm, di proprietà dell’Orlandina Basket, ha disputato le ultime tre stagioni nella società satellite Orlandina Lab in C Silver.

La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia la famiglia Sindoni e la dirigenza dell’Orlandina Basket per la grande disponibilità.

“Sono contento di essere alla Nuova Pallacanestro Messina – esordisce Lo Iacono – conoscevo già coach Manzo avendolo incontrato in passato come allenatore della rappresentativa siciliana al Torneo delle Regioni, il che mi ha spinto ad accettare questa nuova avventura. Di lui apprezzo il suo modo competitivo di allenare e discutendo a inizio stagione ho subito apprezzato il progetto della società. Sono un giocatore che da energia e velocità in campo data la mia giovane età – prosegue Lo Iacono -, mi piace sia attaccare il ferro che giocare sul perimetro, quando sono in campo penso a vincere e mi metto al servizio della squadra per portare a casa il risultato. In maglia giallorossa ritrovo Giorgio Guadalupi che conosco dai tempi del minibasket, abbiamo giocato insieme al Cus Catania fino all’under 15 e sono molto felice di ritrovarci dopo tanto tempo e poter giocare di nuovo insieme. Rispetto all’anno scorso sarà sicuramente un campionato più competitivo – conclude il nuovo acquisto della Pallacanestro Messina -, sono pronto per affrontarlo nel migliore dei modi, soprattutto dopo l’infortunio dell’anno scorso non vedo l’ora di rientrare in campo. Gli obiettivi di questa stagione sono sicuramente dare tutto per la squadra, siamo un gruppo unito e vogliamo dare il massimo per vincere e disputare un bel campionato”.

