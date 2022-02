La Nuova Pallacanestro Messina ingaggia la guardia classe 2001 Marco Cipriani

La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2021/2022 con la guardia classe 2001 Marco Cipriani.

Il giocatore nativo di Alatri (FR) proviene dalla Sambacanestro di San Benedetto del Tronto (C Gold) dove in 11 partite ha tenuto una media di 14,1 punti a gara con un high di 30. In precedenza aveva disputato il campionato di C Gold nel 2017-18 con il Manerbio Basket, per poi rimanere in Lombardia sempre in C Gold con il New Best Basket Mazzano.

“Essere qui– spiega Cipriani – non era nei miei programmi per questa stagione, avevo cominciato il torneo in un’altra società dove ho disputato una buona prima parte di campionato, poi per delle situazioni complicate che sono diventate irrisolvibili sono approdato a Messina. Devo ringraziare per l’aiuto il mio precedente coach Minora che da due anni cercava di inserirmi nel suo team, mi ha dato la possibilità di crescere e di non trovare difficoltà nell’opportunità di far parte di un’altra formazione di C Gold. Sono sicuro – prosegue il nuovo acquisto della Pallacanestro Messina – che gli allenamenti con coach Manzo, daranno certamente i loro frutti e mi aiuteranno in questo senso. Sono un esterno di 188 cm, posso giocare come guardia o ala piccola, ho tanti margini di miglioramento e voglia di giocare sempre al massimo senza cedere neanche un momento per 40 minuti. Obiettivi per questa stagione? Data la posizione in classifica, certamente il più importante è vincere il campionato!”

