La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere raggiunto l’accordo per la stagione 2021/2022 con la guardia Federico Pierleoni .

Classe 1996, Pierleoni è una giovane guardia di 188 con una buona esperienza nei campionati in giro per l’Italia. Parte dalla capitale con esperienze alla Vis Nova, la Fox e il St. Charles Roma fra C Regionale e C Silver. In un biennio (2016-2018) alla Sam Basket Roma in C Silver mette a segno 14,8 punti a gara, passa poi in Lombardia in C Gold nel Basket Battaglia dove viaggia a 7 di media in ben 35 gare. Nel 2019/2020 è in C Silver sarda a Calasetta dove segna 16,4 punti di media, nella scorsa stagione nuovamente alla Vis Nova Roma con 14 punti in 5 uscite.

“Sono felice di essere arrivato alla Nuova Pallacanestro Messina, lo stimolo maggiore è arrivato dalla voglia della società di fare cose importanti e di competere per i vertici della classifica – esordisce Pierleoni – la presenza di coach Beto Manzo è stata decisiva nella mia scelta, sapevo che è un allenatore che lavora molto bene con le sue squadre e con i suoi giocatori e fin dalla prima telefonata ho capito che a Messina c’erano i giusti ingredienti per poter fare molto bene. Mi definirei una combo-guard, mi piace attaccare il canestro in uno contro uno e tirare da tre punti, ma allo stesso tempo anche creare dal pick&roll e correre in transizione. Il mio obiettivo stagionale a livello individuale è sicuramente rilanciarmi dopo una stagione in cui sono stato praticamente fermo – conclude Pierleoni – per diventare il miglior giocatore possibile, a livello di squadra sicuramente arrivare fino in fondo. Sappiamo che non sarà facile e che ci sono formazioni altrettanto attrezzate, ma ogni giorno siamo in palestra con questo obiettivo e abbiamo fiducia nel nostro lavoro.”.

Modalità di accesso alla gara fra Fortitudo Messina e Nuova Pallacanestro Messina del 9 ottobre , 24 i posti a disposizione per i tifosi

La Nuova Pallacanestro Messina, in previsione della prima giornata di campionato che prevede il match contro la Fortitudo Messina in programma per sabato 9 ottobre alle ore 18:00 al PalaRussello, comunica la disponibilità di 24 posti per gli spettatori opsiti. L’ingresso all’impianto potrà dunque avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina.

