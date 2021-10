La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere raggiunto l’accordo per la stagione 2021/2022 con l’ala/centro Andrea Maddaloni.

Il giocatore classe 2002 arriva in prestito dalla Pallacanestro Reggiana, club di serie A nel quale è cresciuto nel settore giovanile disputando negli anni i campionati di Eccellenza di categoria.

“Quando ho ricevuto la proposta di venire a giocare nella Nuova Pallacanestro Messina -esordisce Maddaloni – ho accettato con molto entusiasmo, perché sia la città che il club mi sono piaciuti fin da subito e ho sentito parlare molto bene di coach Beto Manzo. Questa è la mia prima esperienza in un campionato senior, nelle giovanili ricoprivo il ruolo di ala/centro (sono alto 202 cm) in base ai compagni che erano in campo con me. In campo sono un giocatore che cerca di coinvolgere i propri compagni, mi piace cercare il passaggio giusto quando mi trovo nell’aerea pitturata, in difesa aiuto sempre i miei compagni a rimbalzo, un aspetto importante nell’economia della partita. Il mio obiettivo a livello individuale è sicuramente riprendere a giocare a un buon ritmo, andare con più tempismo a rimbalzo e difendere forte sui miei pari ruolo, a livello di squadra non mi pongo nessun obiettivo particolare, cercheremo di dare il massimo in tutte le partite per vincere, traguardo raggiungibile da questo gruppo.”.

