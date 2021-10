La Nuova Pallacanestro Messina comunica di avere tesserato il giocatore lettone Kristofers Vasilevskis. L’ala classe 2002, 195 cm di altezza, ha disputato l’ultimo torneo nel suo paese in terza serie con il BK Adazi, mentre nelle stagioni precedenti ha militato nel DSN Riga.

Vasilevskis ha debuttato in maglia giallorossa nel derby con la Fortitudo segnando 8 punti. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia Nicola D’Ignoti e Vincenzo Di Biaso dell’agenzia Di Biaso.

“Sono qui solo da una settimana – esordisce Vasilevskis– ma mi sento già come se giocassi qui da più tempo! Mi piace molto qui, lo staff tecnico e i compagni di squadra sono fantastici, è come se fossimo una grande famiglia e tutti si prendono cura l’uno dell’altro, i ragazzi hanno fatto in modo che mi sentissi a mio agio sin dal primo giorno e sono contento di far parte della Nuova Pallacanestro Messina. Ripensando all’esordio contro la Fortitudo non eravamo al completo, personalmente avevo disputato solo due allenamenti con la squadra, non sapevo cosa potessero fare gli altri ragazzi e loro non sapevano cosa potevo fare io. Ci è mancata la continuità e la concentrazione è calata nel secondo tempo, ma sono sicuro che nella prossima partita saremo una squadra diversa! L’obiettivo principale è il campionato – conclude Vasilevskis – ma per arrivarci dobbiamo andare per gradi, dobbiamo concentrarci su ogni partita e giocare nel miglior modo possibile; anche se abbiamo un lungo e difficile viaggio davanti a noi, non dobbiamo dimenticare di goderci il processo di crescita”.

Com. Stam.