La Nuova Pallacanestro Messina ospita al PalaTracuzzi la Vis Reggio Calabria, dal mercato il gradito ritorno di Matas Budrys

Primo match del 2022 per la Nuova Pallacanestro Messina che domenica ospiterà al PalaTracuzzi la Vis Reggio Calabria. I giallorossi per via di una positività nel gruppo squadra hanno dovuto rinviare il derby in trasferta contro il Basket School che verrà recuperato martedì 2 febbraio.

Contro i reggini gli uomini di Manzo si presenteranno con una formazione rimaneggiata che però potrà contare sul gradito ritorno di Matas Budrys, già protagonista nella scorsa stagione di una splendida cavalcata conclusasi a un passo dalla serie B. L’ala lituana aveva cominciato la stagione in C Gold a Foligno, dove in nove gare ha viaggiato a 21,1 punti di media con un high di 36 punti.

“Sono molto felice di essere tornato in Sicilia – esordisce Budrys – e di vedere volti familiari, tornare in squadra mi rende molto entusiasta. Ritrovo una società e un allenatore che conosco bene, l’obiettivo è come sempre quello di vincere, so che i miei compagni stanno lavorando sodo per questo. Sono sicuro che alla lunga vedremo i risultati, per ora dobbiamo continuare a lavorare ed essere pronti per ogni partita”.

I calabresi allenati da coach Leonardo Ortenzi e dal veterano assistente Stefano Laganà hanno il loro top scorer nell’ala classe 1996 Domenico Latella (20.5 punti di media), seguito dall’esperto Svoboda, ex Trapani, Barcellona, Green Palermo e Torrenova (11,3). Persi i punti di Luzza che si è trasferito a Termoli in C Gold, i biancoamaranto possono contare sull’apporto dell’angloitaliano Warwick (8,7) e la guardia pugliese Lobasso (7,8). Perso per infortunio il play ex Basket School Romeo (7,4) è arrivato l’ex Siracusa, Eagles Palermo e Svincolati Milazzo Marisi. Sotto le plance numeri solidi per l’ex Orsa Barcellona Hamza (6,6), completano il roster gli under Fazzari, Galimi, Martino, Morabito e Larizza.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Vis Reggio Calabria domenica 30 gennaio alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Federico Puglisi di Aci Catena (CT) e Federico Mameli di Augusta (SR). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

